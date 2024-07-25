Конфликт между заводчицей и приютом, куда привезли истощенных собак: комментарии обеих сторон

Любители собак и зоозащитники потрясены историей, которая тянется уже вторую неделю. В рижский приют от нерадивой хозяйки поступили две собаки в плачевном состоянии - стаффордширский терьер и американский питбультерьер. Животных готовы взять на попечение и лечить их заводчики, однако приют не отдает собак. В Facebook бурно обсуждается ситуация - люди разделились на два лагеря. TVNET+ поговорил с участниками конфликта.