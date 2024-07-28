Видео Яркие дуэты вечера: "Би-2" и Макаревич, Вайкуле и Nemo и другие сюрпризы

В субботу, 27 июля, на сцену поднялись "Би-2", NEMO, Максим Покровский ("Ногу Свело!"), Николай Трубач, Василь Попадюк, Ice Hokku, SUNSTROKE PROJECT, Элина Нечаева, Вадим Викс, Элизабет Захарьева, Айя Андреева, Patrisha, Динара Рудане, Иво Фоминс, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Baleet Freedom.

Напомним, в воскресенье, 28 июля на сцену на сцену выйдут такие артисты и коллективы как, Андрей Макаревич, LUCKY LOVE, Нино Катамадзе, Стефан Мгебришвили, Николоз Рачвели, Михаил Шпак, Уку Сувисте, Musiqq, Citi Zēni, Интарс Бусулис, Мария Наумова, Янис Стибелис, Маркус Рива, Нормундс Рутулис и Ballet Freedom.

Концерт будет возможно смотреть с 19:00 по видеотрансляции на YouTube-канале Laima Rendezvous Jūrmala.

Именно 27 июля на сцене происходило больше всего сюрпризов и необычных дуэтов...

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