Видео и фото Алла Пугачева прибыла на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

С 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. На протяжении трех дней зрители смогут увидеть выступления 45 артистов из 14 стран. В первый день среди зрителей была замечена Алла Пугачева.
В этом году СМИ и поклонники в очередной раз активно обсуждали вероятность того, что на фестиваль приедет Алла Пугачева. То, что звездная чета прибыла в Юрмалу, уже давно не было секретом. Примадонну ранее видели на улицах курортного города, а кроме того, Лайма Вайкуле подтвердила, что уже успела встретиться с друзьями у себя дома. "Мы любим проводить время здесь, на террасе", - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле в интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".
Примерно в 18:30 Алла Пугачева приехала в концертный зал "Дзинтари" на черном автомобиле в сопровождении охраны. Певица поприветствовала всех, кто ее встречал, поздоровалась с Элитой Милграве и проследовала на свое место.
Видео: Алла Пугачева прибыла на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Алла Пугачева выбрала для вечера элегантный черно-белый наряд, который дополнила широкополой шляпой.
Галерея: Алла Пугачева прибыла на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Пугачева села в зал в окружении своих охранников.
Видео: Алла Пугачева в зале "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Напомним, 26 июля в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 выступят легендарные Londonbeat, украинские звезды - Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин из Венгрии, Уку Сувисте из Эстонии, а также латвийские исполнители - Иго, Нормунд Рутулис, Grēta и, конечно, вечер украсит Ballet Freedom.
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