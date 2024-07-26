Видео и фото Алла Пугачева прибыла на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

В этом году СМИ и поклонники в очередной раз активно обсуждали вероятность того, что на фестиваль приедет Алла Пугачева. То, что звездная чета прибыла в Юрмалу, уже давно не было секретом. Примадонну ранее видели на улицах курортного города, а кроме того, Лайма Вайкуле подтвердила, что уже успела встретиться с друзьями у себя дома. "Мы любим проводить время здесь, на террасе", - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле в интервью в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".