В субботу, 27 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 10:00 и TVNET+ смог второй день находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.
Для абонентов
Собака на сцене, неожиданный дуэт "Би-2" и Вайкуле поет по-украински: репетиции в Юрмале
Напомним, на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.
27 июля выступят "Би-2", NEMO, Максим Покровский ("Ногу Свело!"), Николай Трубач, Василь Попадюк, Ice Hokku, Элина Нечаева, Вадим Викс, Элизабет Захарьева, Айя Андреева, Patrisha, Динара Рудане, Иво Фоминс, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Ballet Freedom.
Репетиции в "Дзинтари" начались уже 25 июля. Ранее TVNET+ рассказал, как проходили репетиции в первый день.