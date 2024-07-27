Собака на сцене, неожиданный дуэт "Би-2" и Вайкуле поет по-украински: репетиции в Юрмале

В субботу, 27 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 10:00 и TVNET+ смог второй день находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.