"Что вы стоите?": Строгая Вайкуле и улыбка Барских - первые репетиции Laima Rendezvous Jūrmala

На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.

Напомним, 26 июля выступят легендарные Londonbeat, украинские звезды - Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин из Венгрии, Уку Сувисте из Эстонии, а также латвийские исполнители - Иго, Нормунд Рутулис, Grēta и, конечно, вечер украсит Ballet Freedom.

Репетиции в "Дзинтари" начались уже 25 июля. TVNET+ попал в концертный зал в пятницу, 26 июля, после 10:00, когда на сцене уже был оркестр, а свою репетицию заканчивала Мария Максакова...