В пятницу, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" пройдет первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Начало мероприятия в 19:00, двери откроются в 18:00, но TVNET+ смог попасть за кулисы и увидеть своими глазами, как репетируют звезды.
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"Что вы стоите?": Строгая Вайкуле и улыбка Барских - первые репетиции Laima Rendezvous Jūrmala
На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.
Напомним, 26 июля выступят легендарные Londonbeat, украинские звезды - Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич, Ульяна Ольхина и Мария Максакова, Ден Баурин из Венгрии, Уку Сувисте из Эстонии, а также латвийские исполнители - Иго, Нормунд Рутулис, Grēta и, конечно, вечер украсит Ballet Freedom.