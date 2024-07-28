Данила Козловский выступит в концертном зале Дзинтари

Frank - это личная история актера, которую он расскажет в своем one man show.

Воспоминания о детстве и семье, первой любви и учебе в кадетском корпусе, кумирах юности- все это вы услышите из первых уст в искреннем и правдивом монологе. И, конечно, вы сможете насладиться бессмертными песнями Фрэнка Синатры - любимого певца Данилы Козловского, которые исполнит актер в своем спектакле.

В названии зашифровано послание Козловского зрителям: FRANK - это не только имя музыкального кумира, но и "откровенный", "честный", как переводится это слово с английского языка. Став зрителями этого невероятного спектакля, вы сможете увидеть любимого актера в совершенно новом для него амплуа.

Авторы - сам Данила Козловский, а также Савва Савельев, который выступил и режиссером этого шоу.

Билеты можно приобрести в кассах концертного зала Дзинтари и на сайте www.bilesuparadize.lv.

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