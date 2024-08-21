Чакша не может сказать, будет ли повышена ставка зарплаты учителей согласно графику

По ее словам, окончательно это подтвердить пока нельзя, поскольку обсуждение бюджета на 2025 год еще продолжается. Чакша напомнила, что правительство назвало приоритетом бюджета внутреннюю и внешнюю безопасность.

"Я очень надеюсь, что нам удастся продвинуться вперед. Именно ли в таком объеме, будут ли какие-то изменения - все зависит от того, как будут развиваться переговоры по бюджету [...] и фискальному пространству", - сказала она.