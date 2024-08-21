Пока неясно, будут ли учителя с 2025 года получать не менее 10,35 евро за час работы, как это предусмотрено графиком повышения самой низкой ставки зарплаты, заявила журналистам министр образования и науки Анда Чакша.
Чакша не может сказать, будет ли повышена ставка зарплаты учителей согласно графику
По ее словам, окончательно это подтвердить пока нельзя, поскольку обсуждение бюджета на 2025 год еще продолжается. Чакша напомнила, что правительство назвало приоритетом бюджета внутреннюю и внешнюю безопасность.
"Я очень надеюсь, что нам удастся продвинуться вперед. Именно ли в таком объеме, будут ли какие-то изменения - все зависит от того, как будут развиваться переговоры по бюджету [...] и фискальному пространству", - сказала она.
График повышения зарплат, утвержденный правительством весной прошлого года, был одним из требований забастовки учителей.
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