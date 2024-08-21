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Чакша не может сказать, будет ли повышена ставка зарплаты учителей согласно графику

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Министр образования и науки Анда Чакша
Министр образования и науки Анда Чакша Фото: Edijs Pālens/LETA

Пока неясно, будут ли учителя с 2025 года получать не менее 10,35 евро за час работы, как это предусмотрено графиком повышения самой низкой ставки зарплаты, заявила журналистам министр образования и науки Анда Чакша.

По ее словам, окончательно это подтвердить пока нельзя, поскольку обсуждение бюджета на 2025 год еще продолжается. Чакша напомнила, что правительство назвало приоритетом бюджета внутреннюю и внешнюю безопасность.

"Я очень надеюсь, что нам удастся продвинуться вперед. Именно ли в таком объеме, будут ли какие-то изменения - все зависит от того, как будут развиваться переговоры по бюджету [...] и фискальному пространству", - сказала она.

График повышения зарплат, утвержденный правительством весной прошлого года, был одним из требований забастовки учителей.

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