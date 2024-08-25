Тимма и Седокова на грани развода, а Пугачева выступит в России?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Анна Седокова и Янис Тимма разводятся?

На днях муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, написал в сторис: "Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любви без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался".

После на связь вышла и певица. Она сообщила, что проходит сейчас сложный путь трансформации в личной жизни.

"Не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить в самых непростых ситуациях хорошее. Ведь мы всегда так делали, правда?!" - написала она в Instagram.