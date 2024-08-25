Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" обсудим сплетни об Анне Седоковой, Янисе Тимме и Алле Пугачевой. Что правда, а что нет?
Тимма и Седокова на грани развода, а Пугачева выступит в России?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Анна Седокова и Янис Тимма разводятся?
На днях муж Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, написал в сторис: "Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любви без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался".
После на связь вышла и певица. Она сообщила, что проходит сейчас сложный путь трансформации в личной жизни.
"Не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить в самых непростых ситуациях хорошее. Ведь мы всегда так делали, правда?!" - написала она в Instagram.
Напомним, Седокова и Тимма в браке четыре года, за это время они не раз ссорились и расставались, но всегда мирились. К примеру, недавно певица сообщала подписчикам, что ехала разводиться со спортсменом, однако пара помирилась.
Алла Пугачева выступит в России?
В августе в соцсетях и на пропагандистских порталах активно распространялась информация о том, что Алла Пугачева якобы собирается приехать в Россию и дать большой сольный концерт. Ряд Telegram-каналов писал, что Примадонна будто бы должна приехать и рассмотреть площадки для будущего выступления.
Кроме концерта она якобы хотела попытаться разобраться со статусом "иноагента" своего мужа Максима Галкина.
"Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто продюсер?" - опроверг эти слухи Максим Галкин.
Напомним, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прокомментировала свою паузу в карьере. Вместе с супругом Максимом Галкиным звезда стала почетным гостем фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.
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