Видео Галкин и Пугачева сорвали аплодисменты на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

С 26-го по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями.
В отличие от первого дня, Алла, как и Максим Галкин, выбрали черные наряды - Примадонна одета в черные шорты, черный верх и элегантную шляпу. Максим же решил от нее не отставать и выбрал черный наряд с белой футболкой.
На комплимент журналиста TVNET Алла Пугачева ответила лаконично: "Все дело в шляпе!"
Видео: Максим Галкин и Алла Пугачева прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala
Галерея: Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala
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