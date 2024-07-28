Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Галкин и Пугачева сорвали аплодисменты на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Елена Фещенко (Савейко) Раиса Блуменфелде rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: TVNET

С 26-го по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями. 

В отличие от первого дня, Алла, как и Максим Галкин, выбрали черные наряды - Примадонна одета в черные шорты, черный верх и элегантную шляпу. Максим же решил от нее не отставать и выбрал черный наряд с белой футболкой.

На комплимент журналиста TVNET Алла Пугачева ответила лаконично: "Все дело в шляпе!"

Видео: Максим Галкин и Алла Пугачева прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Галерея: Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти