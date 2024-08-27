Эстонский инвестор Fibenol, который планирует вложить до 700 миллионов евро в строительство в Латвии одного из самых современных в Европе заводов биорафинирования, выбрал Валмиерский индустриальный парк в качестве возможного места для размещения завода, сообщили агентству LETA в Валмиерском самоуправлении.
В Валмиере планируют построить один из самых современных в Европе заводов биорафинирования
Дочернее предприятие Fibenol - Fibenol Latvia - начнет технико-экономическое обоснование и исследование воздействия на окружающую среду земельного участка площадью 26 гектаров второй стадии развития Валмиерского промышленного парка, чтобы выяснить его пригодность для строительства возможного завода по биопереработке.
По итогам открытого аукциона 27 августа компания и самоуправление Валмиеры подписали соглашение о праве на застройку, которое дает компании право начать все необходимые подготовительные работы для реализации масштабного строительного проекта. Если технико-экономическое обоснование окажется успешным, производство может начаться примерно в 2030 году, сообщили в самоуправлении.
Как заявил член правления Fibenol Latvia Мерили Палу, Валмиера - очень подходящее место для первого коммерческого производства Fibenol. По предварительным оценкам, оно отвечает всем ключевым требованиям компании - достаточная площадь земли, возможность создания инженерных коммуникаций в рамках промышленного проекта и стабильные логистические связи, включая железнодорожное сообщение.
Палу подчеркивает, что Валмиера - очень подходящее место для первого производственного объекта Fibenol в промышленных масштабах. Судя по первоначальным оценкам, оно отвечает всем ключевым требованиям компании - достаточная площадь, возможность создания инженерных коммуникаций в рамках промышленного проекта и стабильные логистические связи, включая железнодорожное соединение.
Как заявил глава самоуправления Янис Байкс, в долгосрочной перспективе от привлечения таких инвестиций выиграют жители края, лесопромышленники и лесохозяйственники.
Байкс сообщает, что самоуправление продолжает активный диалог со всеми учреждениями по привлечению инвестиций, чтобы все больше информации об инвестиционных возможностях промышленных территорий и объектов было доступно и на международном уровне. Байкс добавляет, что в Валмиерском индустриальном парке еще есть возможности для инвестиций, а в Латвии есть много ресурсов, которые можно использовать более рационально и инновационно.
Самоуправление отмечает, что важную роль в привлечении инвестиций в Валмиерский индустриальный парк сыграло сотрудничество Валмиерского самоуправления с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), которое оказывало поддержку в процессах преобразования экономики, в том числе способствуя работе предпринимателей из отраслей умной специализации в Валмиерском индустриальном парке.
Директор LIAA Райвис Бремшмитс отмечает, что Латвии нужно думать не только об экспорте, но и о преобразовании своей экономики. Fibenol будет развивать биоперерабатывающий завод в Валмиере, чтобы производить биоматериалы из древесины для дорожного строительства, производства пластмасс, химической промышленности и других областей, где раньше использовались нефтепродукты, добавляет Бремшмитс.
Fibenol - устойчивая компания, которая внедряет инновационную запатентованную технологию переработки низкокачественной древесины лиственных пород в функциональные биоматериалы. Эти материалы на биологической основе являются устойчивой альтернативой ископаемым материалам, которые оказывают сильное воздействие на окружающую среду и не являются возобновляемыми, и используются в таких продуктах, как клеи, изоляционные материалы, биокомпозиты и заменители битума в асфальтовых смесях. Кроме того, эти новые биоматериалы помогают снизить зависимость от импортного ископаемого сырья.
Планируемый в Латвии биоперерабатывающий завод коммерческого масштаба получил статус приоритетного национального инвестиционного проекта и доступ к ускоренному обслуживанию в рамках инициативы "Зеленый коридор". Проект получил поддержку правительства Латвии, о чем свидетельствует меморандум о взаимопонимании, подписанный между Fibenol и министерствами экономики, финансов, земледелия, климата и энергетики, а также LIAA.
По данным Firmas.lv, предприятие Fibenol Latvia было зарегистрировано в марте 2024 года с уставным капиталом 2800 евро. Владельцем компании является эстонская компания Apalta Tehnoloogia.
Валмиерский индустриальный парк - это 102 гектара территории, которую самоуправление Валмиеры развивает в несколько этапов. В ответ на потенциальные инвестиционные запросы и в зависимости от сектора бизнеса используется несколько подходов к привлечению инвестиций, чтобы стимулировать интерес инвесторов ко всему предложению парка - территориям, подготовленным и развиваемым для различных потребностей бизнеса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!