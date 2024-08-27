В Валмиере планируют построить один из самых современных в Европе заводов биорафинирования

Как заявил глава самоуправления Янис Байкс, в долгосрочной перспективе от привлечения таких инвестиций выиграют жители края, лесопромышленники и лесохозяйственники.

Байкс сообщает, что самоуправление продолжает активный диалог со всеми учреждениями по привлечению инвестиций, чтобы все больше информации об инвестиционных возможностях промышленных территорий и объектов было доступно и на международном уровне. Байкс добавляет, что в Валмиерском индустриальном парке еще есть возможности для инвестиций, а в Латвии есть много ресурсов, которые можно использовать более рационально и инновационно.

Самоуправление отмечает, что важную роль в привлечении инвестиций в Валмиерский индустриальный парк сыграло сотрудничество Валмиерского самоуправления с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), которое оказывало поддержку в процессах преобразования экономики, в том числе способствуя работе предпринимателей из отраслей умной специализации в Валмиерском индустриальном парке.

Директор LIAA Райвис Бремшмитс отмечает, что Латвии нужно думать не только об экспорте, но и о преобразовании своей экономики. Fibenol будет развивать биоперерабатывающий завод в Валмиере, чтобы производить биоматериалы из древесины для дорожного строительства, производства пластмасс, химической промышленности и других областей, где раньше использовались нефтепродукты, добавляет Бремшмитс.