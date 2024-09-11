Видео Столовая в здании Сейма закрылась. Что появится вместо нее?

А вот для депутата Сейма Атиса Швинки кафе не являлось приоритетом. "Я не заметил, что кафе закрыто", - сказал он.

"Конечно, это традиция, в Сейме принято иметь столовую, где можно встретиться с коллегами. Но так как на данный момент ее нет, то я иду в Старую Ригу, ищу хорошие предложения дня. Или беру еду из дома, если день длинный", - рассказал Эдмунд Юревиц, депутат Сейма.

Некоторые депутаты объясняют ситуацию сопротивлением политиков снижению ставки PVN для предприятий общественного питания, указывая на то, что правящие политики не способны организовать и поддержать эту отрасль.

Однако многие депутаты, опрошенные TV3 Ziņas, признались, что этот случай отделен от общей политики общественного питания в стране, поскольку в отличие от других - общедоступных - столовых в Сейм можно войти только по пропускам.

Это означает, что услуги столовой предназначены для узкого круга лиц. Депутат Юрис Вигулис утверждает: "Возможности для коммерческой деятельности здесь ограничены. Узкий круг клиентов".

С другой стороны, спикер Сейма Дайга Миериня отмечает, что невозможно предсказать продолжительность заседаний. Иногда они долгие, а иногда заканчиваются быстрее.

"А представьте себе ситуацию, когда кафе готовит 100 порций. Встреча заканчивается в 23:00 и все расходятся. Что делать?" - спрашивает она риторически.