"Сдаются помещения" - эта надпись уже несколько лет является одной из самых популярных, ее можно прочитать на многих зданиях в Старой Риге, где когда-то работали рестораны, кафе и бары. Сейчас в такой ситуации находится и Сейм. Спустя много лет работы столовая в здании закрылась, но привлечь другое предприятие общественного питания, которое было бы готово накормить депутатов и сотрудников Сейма, так и не удалось. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Столовая в здании Сейма закрылась. Что появится вместо нее?
Когда-то в кафе Сейма царило оживление. На протяжении многих лет это было традиционное место, где встречались депутаты Сейма, обедали и пили кофе.
Однако помещение пустует уже несколько месяцев. Предыдущий поставщик общественного питания не продлил договор аренды, а новый не подал заявку.
На двери висит объявление. В нем описывается ситуация и сообщается, что "желаемый результат еще не достигнут"!
"Мы ищем поставщика этой услуги. Мы объявили о возможности подать заявку на аренду помещения. Мы также обратились в отраслевую ассоциацию, но на данный момент заявки не поступило", - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Сейма Юрис Вигулис.
Хотя дела идут не так гладко, не оставляются надежды на то, что совсем скоро в Сейме снова можно будет пообедать.
"Мне очень жаль, что нет кафе. Вернее, это столовая. Я всегда ею пользовалась. У меня не было времени, и я была очень довольна. Потому что между встречами или совещаниями 10-15 минут, а здесь [потратишь] десять минут. Можно быстро поесть суп, и он был вкусным", - сказала Дайга Миериня, председатель Сейма.
А вот для депутата Сейма Атиса Швинки кафе не являлось приоритетом. "Я не заметил, что кафе закрыто", - сказал он.
"Конечно, это традиция, в Сейме принято иметь столовую, где можно встретиться с коллегами. Но так как на данный момент ее нет, то я иду в Старую Ригу, ищу хорошие предложения дня. Или беру еду из дома, если день длинный", - рассказал Эдмунд Юревиц, депутат Сейма.
Некоторые депутаты объясняют ситуацию сопротивлением политиков снижению ставки PVN для предприятий общественного питания, указывая на то, что правящие политики не способны организовать и поддержать эту отрасль.
Однако многие депутаты, опрошенные TV3 Ziņas, признались, что этот случай отделен от общей политики общественного питания в стране, поскольку в отличие от других - общедоступных - столовых в Сейм можно войти только по пропускам.
Это означает, что услуги столовой предназначены для узкого круга лиц. Депутат Юрис Вигулис утверждает: "Возможности для коммерческой деятельности здесь ограничены. Узкий круг клиентов".
С другой стороны, спикер Сейма Дайга Миериня отмечает, что невозможно предсказать продолжительность заседаний. Иногда они долгие, а иногда заканчиваются быстрее.
"А представьте себе ситуацию, когда кафе готовит 100 порций. Встреча заканчивается в 23:00 и все расходятся. Что делать?" - спрашивает она риторически.
Представитель Латвийской ассоциации предприятий общественного питания рассказал, что к членам его организации обращалась администрация Сейма. Но никто не заинтересован в этом участвовать. Ежедневное питание зависит от объема. Нет объема - нет бизнеса.
"Это того не стоит - в таком маленьком здании и таком маленьком объеме. А с учетом того, что депутаты могут выйти и найти как минимум 30 мест, где можно поесть... оснований для столовой действительно нет", - сказал Гунтис Бредовскис, член правления Латвийской ассоциации предприятий общественного питания.
Разрешение посторонним заходить в кафе Сейма не решит проблему объема, считает Бредовскис.
"Что бы я посоветовал? Запечатать его и сделать архив", - сказал эксперт. Он также рекомендовал пойти поесть в близлежащие кафе, потому что стоит поддерживать заведения, у которых есть причина для существования.
Если арендатора найти не удастся, администрация Сейма рассмотрит также возможность установки в помещении столовой киоска самообслуживания.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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