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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Видео В одном из районов Таллинна заметили большую змею

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Змея в Мустамяэ.
Змея в Мустамяэ. Фото: Lugeja foto

Сегодня, 9 сентября, возле одного из продуктовых магазинов Таллинна заметили змею. Жители обратились в Varjupaikade MTÜ, откуда поступила необычная просьба, пишет Limon.ee.

"Чей-то любимец отправился на прогулку?" - спрашивает в группе Eksootilised koduloomad в Facebook Элина. Жительница Таллинна прикрепила к посту фотографию и добавила, что змею видели в Мустамяэ по адресу Академия-теэ, 10. 

Редакции Элина рассказала, что сама она змею не видела, а помогла знакомому сделать пост в Facebook. "Человек сам спешил в школу, но успел позвонить в приют Varjupaikade MTÜ, где его просто попросили сделать публикацию в соцсетях", - объяснила она. 

Как сложилась судьба змеи дальше, неизвестно, но Элина говорит, что больше пресмыкающееся в том месте не видели. 

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