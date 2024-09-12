Видео В одном из районов Таллинна заметили большую змею

"Чей-то любимец отправился на прогулку?" - спрашивает в группе Eksootilised koduloomad в Facebook Элина. Жительница Таллинна прикрепила к посту фотографию и добавила, что змею видели в Мустамяэ по адресу Академия-теэ, 10.

Редакции Элина рассказала, что сама она змею не видела, а помогла знакомому сделать пост в Facebook. "Человек сам спешил в школу, но успел позвонить в приют Varjupaikade MTÜ, где его просто попросили сделать публикацию в соцсетях", - объяснила она.

Как сложилась судьба змеи дальше, неизвестно, но Элина говорит, что больше пресмыкающееся в том месте не видели.

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