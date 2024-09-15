RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" продолжает обозревать новости о звездах, которые всплывают в желтой прессе. На этот раз вновь очередные слухи о родных Аллы Пугачевой и разводе латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой.
Средний сын Орбакайте не общается с родными, а Тимма комментирует развод?
Средний сын Кристины Орбакайте не общается с родными?
Желтый портал Popcake.tv на этот раз пишет о внуке Аллы Пугачевой Дени Байсарове. Издание отмечает, что парень живет довольно скрытно, что порождает множество слухов. Журналисты предполагают, что он перестал общаться с семьей.
Портал делится мнением таролога Снежаны Солнечной о том, что средний сын Кристины Орбакайте с самого детства был на виду из-за знаменитых родственников, а теперь решил уйти в тень и не выставлять себя на всеобщее обозрение. Молодой человек выбрал спокойный и уединенный образ жизни.
"У них теплые отношения. Я думаю, что Дени просто не хочет ассоциироваться с Пугачевой и Орбакайте. Он старается всего добиться своим трудом", - считает таролог.
Как вы понимаете, это лишь слухи.
Напомним, что совсем недавно Кристина Орбакайте дала большое интервью, в котором заявила, что больше не намерена выступать в РФ:
Янис Тимма прокомментировал развод?
Ранее популярная певица Анна Седокова сообщила подписчикам о разводе и кардинально изменила внешность. Теперь и Янис Тимма прокомментировал эту ситуацию в соцсетях.
Он опубликовал юмористический ролик, в котором ложится спать в одиночестве и… у двери с чемоданами. "Когда отстоял свое мнение перед женой и довольный ложусь спать. Мужики, кто бывал в такой ситуации?" - спросил Янис.
"Видео просто смешное. И мне кажется, что смешное по ситуации. Хватит задавать мне вопросы про нашу личную жизнь. Мы сами со всем справимся", - написал он.
Напомним, RUS TVNET собрал всю историю этой пары в одном материале:
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
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