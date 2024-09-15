Средний сын Орбакайте не общается с родными, а Тимма комментирует развод?

Средний сын Кристины Орбакайте не общается с родными?

Желтый портал Popcake.tv на этот раз пишет о внуке Аллы Пугачевой Дени Байсарове. Издание отмечает, что парень живет довольно скрытно, что порождает множество слухов. Журналисты предполагают, что он перестал общаться с семьей.

Портал делится мнением таролога Снежаны Солнечной о том, что средний сын Кристины Орбакайте с самого детства был на виду из-за знаменитых родственников, а теперь решил уйти в тень и не выставлять себя на всеобщее обозрение. Молодой человек выбрал спокойный и уединенный образ жизни.

"У них теплые отношения. Я думаю, что Дени просто не хочет ассоциироваться с Пугачевой и Орбакайте. Он старается всего добиться своим трудом", - считает таролог.

Как вы понимаете, это лишь слухи.

Напомним, что совсем недавно Кристина Орбакайте дала большое интервью, в котором заявила, что больше не намерена выступать в РФ:

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