Орбакайте: "Это был мой заключительный концерт в РФ"

Если с позицией ее мамы Аллы Пугачевой все однозначно и она полностью поддерживает своего супруга Максима Галкина, который уже имеет статус "иноагента" в РФ, то Кристина Орбакайте до сих пор предпочитала хранить молчание. В начале полномасштабного вторжения России в Украину она опубликовала в своем Instagram призыв к миру и фразу "Нет войне", но после удалила пост.

Лишь единожды в декабре 2022 года она появилась в шоу "Дуэты" на правительственном канале вместе с Игорем Николаевым, чем вызвала ненависть пропагандистов, потому что на ней было платье ярко-желтого цвета, а на Николаеве - синий костюм. Ходили слухи, что так артисты намекнули на флаг Украины. В эфире звезды исполнили песню Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй".

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте Фото: Кадр из видео

Ранее СМИ писали, что общественники в РФ считали, что Кристина Орбакайте может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что ее поведение непатриотично: она живет в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Подчеркивается, что во время мобилизации артистка якобы помогла своему сыну Никите переехать в США. Потому певицу и ее сына Никиту проверяли на предмет финансирования ВСУ.

Видео: Интервью с Кристиной Орбакайте

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