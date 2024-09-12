Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не высказывалась о войне в Украине, сообщила, что покидает сцену в РФ. В интервью RTVI US она отметила, что больше не намерена выступать на родине.
Орбакайте: "Это был мой заключительный концерт в РФ"
Кристина Орбакайте сказала:
"Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны. Когда зрители живут, радуются жизни, могут себе все позволить, могут работать, могут иметь свое мнение и приходят на концерт отдохнуть".
Певица подчеркнула, что она обожает свою публику везде и благодарна ей.
"В России всегда сложные времена", - отметила Орбакайте и добавила, что на сегодняшний день она хочет "быть откровенной". "Я хочу увидеть глаза, хочу поделиться своими старыми и новыми песнями с американской публикой", - анонсировала певица свой тур The Best по США.
Она не стала скрывать, что ее концерт в марте 2024 года в Санкт-Петербурге был последним в РФ:
"Это был мой заключительный концерт в России. Так получилось. Ну, не получилось проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни".
Напомним, что у Орбакайте были запланированы другие концерты в РФ, но их отменили. При этом исполнительница не раскрывает причины своего решения, а также не говорит о том, намерена ли вернуться в РФ после тура по Америке.
Если с позицией ее мамы Аллы Пугачевой все однозначно и она полностью поддерживает своего супруга Максима Галкина, который уже имеет статус "иноагента" в РФ, то Кристина Орбакайте до сих пор предпочитала хранить молчание. В начале полномасштабного вторжения России в Украину она опубликовала в своем Instagram призыв к миру и фразу "Нет войне", но после удалила пост.
Лишь единожды в декабре 2022 года она появилась в шоу "Дуэты" на правительственном канале вместе с Игорем Николаевым, чем вызвала ненависть пропагандистов, потому что на ней было платье ярко-желтого цвета, а на Николаеве - синий костюм. Ходили слухи, что так артисты намекнули на флаг Украины. В эфире звезды исполнили песню Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй".
Ранее СМИ писали, что общественники в РФ считали, что Кристина Орбакайте может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что ее поведение непатриотично: она живет в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Подчеркивается, что во время мобилизации артистка якобы помогла своему сыну Никите переехать в США. Потому певицу и ее сына Никиту проверяли на предмет финансирования ВСУ.
Видео: Интервью с Кристиной Орбакайте
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