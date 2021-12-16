"Позвоните Анне...". История отношений Тиммы и Седоковой и недавние "тревожные звоночки"

Во вторник, 17 декабря, стало известно о самоубийстве в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Одна из версий причин трагического поступка спортсмена - разрыв с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. Трагическая новость заставила многих задаться вопросом: можно ли было предсказать и предотвратить случившееся? TVNET+ вспоминает хронологию четырехлетних отношений пары и кризисы, с которыми они столкнулись.