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"Позвоните Анне...". История отношений Тиммы и Седоковой и недавние "тревожные звоночки"

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Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Alexander Shcherbak

Во вторник, 17 декабря, стало известно о самоубийстве в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Одна из версий причин трагического поступка спортсмена - разрыв с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. Трагическая новость заставила многих задаться вопросом: можно ли было предсказать и предотвратить случившееся? TVNET+ вспоминает хронологию четырехлетних отношений пары и кризисы, с которыми они столкнулись.

5 сентября 2019 года латвийский баскетболист Янис Тимма, игравший тогда в российском клубе "Химки", публично объявил о разводе с матерью своего сына Кристиана - Саной.

Видео: Янис Тимма вечером перед смертью

Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене Тиммы, но почти сразу пост удалила...

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