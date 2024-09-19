После протестов против украденных выборов в Беларуси Игорь и Татьяна решили переехать в Латвию и открыть волшебную мастерскую Weasgley - первое и единственное место развлечений для взрослых и детей в Риге, вдохновлённое вселенной Гарри Поттера, где каждый может почувствовать себя настоящим волшебником, приняв участие в тематическом квесте, мастер-классе или праздновании дня рождения.

Игорь - радиоинженер, он умеет оживлять предметы, именно благодаря ему в музее всё светится, хрюкает и щёлкает. Татьяна - художник, благодаря которой всё "хрюкающее и щёлкающее" гармонично вписывается в интерьер.

Они живут в Риге с осени 2021 года, в июне 2023-го начали работу над проектом Weasgley, который обосновался по адресу улица Пулквежа Бриежа, 6. Как ребята оказались в Латвии и почему именно здесь? Легко ли в Латвии открыть бизнес? Откуда такая любовь к Гарри Поттеру? Как будет выглядеть Хогвартс недалеко от Юрмалы?