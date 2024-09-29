СМИ выяснили, где живет Меладзе, а у Пугачевой и Галкина проблемы?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Где и с кем живет Валерий Меладзе?

Популярный певец Валерий Меладзе после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, покинул Россию. Куда артист переехал, неизвестно. Ходили слухи, что своим домом он выбрал Латвию, но теперь ряд желтых изданий сообщил, что артист якобы поселился в Испании. Портал Starhit.ru пишет, что там он живет вместе с супругой Альбиной Джанабаевой и детьми.

Если Валерий редко появляется в соцсетях, то Альбина соцсети обновляет. Она регулярно делится моментами семейной жизни.

Видео: Концерт Валерия Меладзе в Юрмале (2024)

Валерий Меладзе выступил в Юрмале 26 августа Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

У Пугачевой и Галкина проблемы?

Желтая пресса не перестает обсуждать Аллу Пугачеву и Максима Галкина. На этот раз российские СМИ считают, что звездной паре не хватает денег на жизнь.

"У них проблемы с приобретением недвижимости, денег на это нет, они все арендуют. На самом деле им особенно не с чего шиковать", - цитируют пропагандистские издания Алену Кравец.

Тем временем Максим Галкин показал, как выросли близнецы Лиза и Гарри. Им исполнилось 11 лет.

Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе, Цесисе.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: TVNET

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