18 сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой - Лизе и Гарри - исполнилось 11 лет. В честь этого российский юморист поделился в Instagram новыми фотографиями со своими детьми.
Фото ⟩ Лизе и Гарри - 11 лет! Галкин показал, как выросли их с Пугачевой дети
"11", - подписал Галкин снимок их общих с Аллой Пугачевой детей Гарри и Лизы.
В интервью Ирине Шихман Максим когда-то рассказывал, что в один момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".
Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе, Цесисе.
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