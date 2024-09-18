Фото Лизе и Гарри - 11 лет! Галкин показал, как выросли их с Пугачевой дети

"11", - подписал Галкин снимок их общих с Аллой Пугачевой детей Гарри и Лизы.

В интервью Ирине Шихман Максим когда-то рассказывал, что в один момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе, Цесисе.

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