Автомобильный налог в Латвии хотят увеличить на 10% со следующего года

Законопроект обяжет Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) отправлять налогоплательщикам уведомление о необходимости уплатить налог. Это должно происходить ежегодно до 10 января. Уведомление будет рассылаться налогоплательщикам, которые на момент рассылки уведомлений не заплатили налог. Уведомление получат и те плательщики налога, у которых срок техосмотра транспортных средств установлен с 10 января по 30 января, а налог на эксплуатацию транспортного средства не будет уплачен до 10 января.

Согласно данным CSDD, 97% зарегистрированных на сайте e-csdd.lv пользователей согласились получать информацию в электронном виде, в связи с чем налогоплательщикам, давшим разрешение на отправку информации в электронном виде, уведомление будет направляться через систему электронных услуг CSDD. Остальным налогоплательщикам уведомление будет отправлено по почте.

В CSDD отметили, что количество транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию транспортного средства, составляет 135-140 тысяч. Если не ввести новые нормы, количество ранее не зарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 тысяч, что в общей сложности составит почти 200 тысяч транспортных средств.

Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые транспортные средства предприятий установлены как неизменная величина, а не выражены в процентах, как в случае большинства налогов, поэтому ставки налога такого рода остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов. Индексация ставок налога на эксплуатацию транспортных средств в последний раз проводилась в 2021 году, а ставки налога на легковые транспортные средства предприятий пересмотрены в 2023 году.

С учетом этого законопроект предусматривает, что ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые транспортные средства предприятий повышаются с учетом изменения индекса потребительских цен начиная с 2021 года, что составляет около 10%. Таким образом, ставки обоих налогов проиндексированы в среднем на 10%.

Поскольку ставки налога на легковые транспортные средства предприятий уже менялись в 2023 году, индексированные ставки этого налога вступят в силу с 2027 года.

Планируется, что изменения ставок налога на эксплуатацию транспортных средств вступят в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект входит в пакет законопроектов к бюджету 2025 года.

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