Власти Латвии пока сохранят сниженную ставку НДС на свежие овощи и фрукты

Еще на прошлой неделе на согласование были переданы разработанные Министерством финансов поправки к закону о НДС, предусматривающие применение ставки в размере 12% на ограниченный срок - до конца 2028 года.

Как отметил министр, до сих пор сниженная ставка НДС на латвийские овощи и фрукты применялась временно, а это значит, что после определенного периода она вновь пересматривается.

Целью снижения ставки НДС было дать возможность жителям покупать больше полезных продуктов, подчеркнул министр.

Краузе сообщил, что министерство подготовит доклад о том, как ставка влияет на производителей и каково потребление овощей в Латвии.

Председатель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц отметил, что сниженная ставка НДС является существенной поддержкой для производителей и потребителей.

В переданных Минфином на согласование поправках к закону о НДС было предусмотрено, что пониженная ставка налога будет применяться до 31 декабря 2028 года. Такие изменения оказали бы на госбюджет негативное влияние: в 2025 году в размере 17,1 млн евро, в 2026 году - 19,1 млн евро, в 2027 году - 23,4 млн евро, а в 2028 году - 24 млн евро.

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