Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открылся парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.
Начало истории ведет в Биржай (Литва). Семья черпала вдохновение из путешествий в США, где с размахом отмечают Хэллоуин. Именно там в преддверии этого праздника они впервые столкнулись с парками ужасов и поняли, что подобное мероприятие может быть привлекательным и у них на родине.
Организаторы также рассказали, чего можно ожидать от парка ужасов на Луцавсале.