Тайна белых "комков": что выбросило море на берег Канады?

Местный житель Стэн Тобин описал находку довольно метафорично: "Это похоже на неудавшуюся выпечку. Будто кто-то пытался испечь хлеб и явно потерпел фиаско".

По его словам, загадочные "комки" источают запах, напоминающий запах растительного масла.

Сообщения о странных находках на пляжах южной части провинции начали поступать с начала сентября.

Отдыхающие активно делились фотографиями в социальных сетях, что породило массу предположений: некоторые считали, что это грибы или плесень, другие предполагали, что это может быть пальмовое масло, парафиновый воск или даже амбра - редкое вещество, используемое в парфюмерии, которое образуется в кишечнике кашалотов.

Представитель канадского Министерства окружающей среды и изменения климата сообщил газете The Globe and Mail, что в этих "комках" не содержатся ни нефтепродукты, ни биодизель, ни другие подобные вещества.

Морской эколог из Министерства рыболовства и океанов Канады в интервью подчеркнул, что найденные объекты не являются морскими губками и не содержат органических материалов.

Экоактивист Стэн Тобин, который регулярно прогуливается вдоль побережья возле своего небольшого поселка на берегу залива, впервые наткнулся на эти "комки" в прошлом месяце и сначала принял их за пенопласт.

"Я с тех пор уже видел сотни этих "комков", все они разных размеров, но большинство - около 15 см в диаметре", - рассказал он.

Когда Тобин сообщил о находке в канадскую береговую охрану, ему ответили, что пенопласт как возможный источник исключен.

"Кто-то знает, откуда это появилось и как сюда попало, - уверен Тобин. - И, безусловно, прекрасно понимает, что этим "комкам" здесь не место".

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