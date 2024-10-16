Хэллоуин, или праздник накануне Дня всех святых, традиционно отмечают 31 октября. По всей Латвии различные тематические мероприятия будут проводиться уже с середины октября. RUS TVNET предлагает узнать праздничную программу, подготовленную для семей с детьми.
Куда пойти с детьми на Хэллоуин? Гид по страшным местам
Circus Halloween Party in New York
- Когда: 2 ноября
- Где: Kinocity, Румбула
В программе: актёры и аниматоры, страшный квест и конкурсы, декорирование тыкв, дискотека с самой Wednesday, грим в стиле Хэллоуина, сладости и гадости. Билеты в Biļešu Serviss.
Spoku nakts takas ģimenēm
- Когда: 25 и 26 октября с 18:00 до 22:00
- Где: Национальный ботанический сад в Саласпилсе
В программе: три тропы разного уровня (нежная прогулочная тропа с привидениями, аллея страха, чёрная тропа), а также световое шоу каждый час, зона для релаксации, мастер-классы, игры, образовательные мероприятия о страхах, фобиях и способах их преодоления. Билеты в Ticketshop.
Парк ужасов на Луцавсале
- Когда: с 11 октября до 3 ноября с 15:00 до 22:00
- Где: Луцавсала, Рига
Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открылся парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.
Интерактивный спектакль "Монстры на хэллоуинских каникулах"
- Когда: 25, 26 и 27 октября
- Где: Резекне, Юрмала, Лиепая
"Монстры на хэллоуинских каникулах" - это увлекательное интерактивное шоу с любимыми героями. Дети смогут взаимодействовать с героями, а каким будет финал увлекательных приключений - остаётся главной интригой шоу! В этом необычном месте вас ждут весёлые, интерактивные, зажигательные танцы, задорные песни и вкусные призы! Билеты в Biļešu Serviss.
Мастер-класс для детей "Рисование на тыквах"
- Когда: 27 октября в 11:00
- Где: Art and Wine studija, Рига
Это креативное занятие предоставляет детям уникальную возможность превратить обычные тыквы в настоящие произведения искусства. Помимо этого, в программе будет аквагрим - профессиональные художники создадут яркие образы и забавные рисунки на лицах детей, сделав день ещё более незабываемым и красочным. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 6 до 10 лет. Билеты в Biļešu Serviss.
Интерактивный спектакль "Приключения Баффи"
- Когда: 27 октября в 13:00
- Где: Ģimenes studija Bumbu istaba, Рига
В программе конкурс "Креативный костюм", мастер-класс для гостей, аквагрим, уникальные квесты, жуткая фотозонa, реалистичные декорации, традиционные сладости к Хэллоуину. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 5 до 8 лет. Билеты на сайте Biļešu Serviss.
SUP-приключение Halloween на болоте Кемери
- Когда: 31 октября в 19:00
- Где: Кемери
Boards You предлагает страшную прогулку на SUP. Пока вы будете плыть по спокойным водам болота и наблюдать, как дневной свет сменяется романтическим закатом, ощущения станут совершенно волшебными, а накопившееся напряжение и вовсе исчезнет. Но только на мгновение… ведь с наступлением темноты на болоте могут произойти "безумные вещи", поэтому наберитесь смелости, чтобы им противостоять. Во время поездки вас ждут горячий тыквенный крем-суп и сладости с чаем. Билеты на сайте boardsyou.lv.
"Парк ужасов" в Даугавпилсе
- Когда: с 12 октября по 3 ноября с 15:00 до 22:00
- Где: Центральный парк Даугавпилса
Этой осенью в Даугавпилсе впервые откроет свои ворота уникальный "Парк ужасов". Гостей ждут более 200 объектов, погружающих в мистическую атмосферу. Лабиринты из паутины, жуткие скульптуры и зловещие коридоры, окутанные туманом, пробуждают древние страхи и заставляют сердце биться чаще. Парк, где каждое мгновение наполнено неожиданностями, создан для тех, кто ищет острые ощущения и необычные развлечения. С наступлением темноты это место становится особенно мистическим, предлагая незабываемые эмоции и уникальный опыт для посетителей любого возраста. Детям до 6 лет вход свободный.
@shausmu_parks_daugavpils 👻‼️🎃Šausmu parks dodas uz Daugavpili!🎃‼️👻 🕸️🕷️Uz veselām trim nedēļām, no 12. oktobra līdz 3. novembrim, Daugavpils Centrālais parks pārvērtīsies par noslēpumaino “Šausmu parku”, kas solās kļūt par visvērienīgāko un iespaidīgāko rudens notikumu. 💀🦇Katru vakaru no plkst. 15:00 līdz 22:00 parks vērs savas durvis visiem, kuri ir gatavi iegrimt mistikas un baiļu pasaulē. 🧛♂️Kas jūs sagaida “Šausmu parkā” 2024. gadā❓ 🧙♀️Raganas māja uz vistas kājām: bērni varēs piedalīties burvju rituālos, un ragana sniegs tiem neparastus padomus. 🕷️Baiļu labirinti: mistiski zirnekļu tīklu un laternu koridori, kur jūs varēsiet pārbaudīt savu drosmi. 👻Foto zonas: īpaši izveidotas vietas šausminošu un košu fotogrāfiju uzņemšanai, lai atcerētos šo notikumu visu mūžu. 💀Šausminošas dekorācijas, biedējošas skulptūras, interaktīvās zonas utt. 👉Sekojiet jaunumiem un konkursu paziņojumiem Šausmu parka sociālajos tīklos. Pievienojieties mums un esat pirmie, kas uzzinās par visiem pārsteigumiem❗️ 🎃Būs šausmīgi jautri!🎃 / 👻‼️🎃«Парк ужасов» едет в Даугавпилс!🎃‼️👻 🕸️🕷️На целых три недели, с 12 октября по 3 ноября, Центральный парк Даугавпилса превратится в таинственный «Парк ужасов», который обещает стать самым масштабным и впечатляющим событием осени. 💀🦇Каждый вечер, с 15:00 до 22:00, парк будет открывать свои двери для всех, кто готов окунуться в мир мистики и страха. 🧛♂️Что вас ждет в «Парке ужасов» 2024❓ 🧙♀️Дом Ведьмы на курьих ножках: дети смогут поучаствовать в колдовских ритуалах, а ведьма даст им необычные советы. 🕷️Лабиринты страха: мистические коридоры из паутины и фонарей, где вы сможете проверить свою смелость. 👻Фото-зоны: специально оформленные участки для жутких и ярких фотографий, чтобы запомнить это событие на всю жизнь. 👉Следите за новостями и анонсами конкурсов в социальных сетях «Парка ужасов» на Facebook и в TikTok. Присоединяйтесь к нам и будьте первыми, кто узнает о всех сюрпризах❗️ 🎃Будет ужасающе весело!🎃 #halloween #šausmuparks #daugavpils ♬ оригинальный звук - Šausmu parks Daugavpilī
Reanimatori
- Когда: 2 ноября
- Где: K.K.Fon Stricka villa, Рига
Вместе с РеАниматорами окунитесь в жуткую историю Хэллоуина, которая вовсе не пойдёт по плану. Сумасшедший клоун, охотники за приведениями, ведьмы и другая нечисть будут ждать вас в жутко страшном поместье K.K.Fon Stricka villa. Вас ожидают: самые страшные монстры, квест, световые эффекты, тематическая атмосфера, дискотека и подарки. Дресс-код: монстры и страшилки. Билеты на сайте Biļešu Paradīze.
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