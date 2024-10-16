Куда пойти с детьми на Хэллоуин? Гид по страшным местам

Интерактивный спектакль "Монстры на хэллоуинских каникулах"

Когда: 25, 26 и 27 октября

Где: Резекне, Юрмала, Лиепая

"Монстры на хэллоуинских каникулах" - это увлекательное интерактивное шоу с любимыми героями. Дети смогут взаимодействовать с героями, а каким будет финал увлекательных приключений - остаётся главной интригой шоу! В этом необычном месте вас ждут весёлые, интерактивные, зажигательные танцы, задорные песни и вкусные призы! Билеты в Biļešu Serviss.

Мастер-класс для детей "Рисование на тыквах"

Когда: 27 октября в 11:00

Где: Art and Wine studija, Рига

Это креативное занятие предоставляет детям уникальную возможность превратить обычные тыквы в настоящие произведения искусства. Помимо этого, в программе будет аквагрим - профессиональные художники создадут яркие образы и забавные рисунки на лицах детей, сделав день ещё более незабываемым и красочным. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 6 до 10 лет. Билеты в Biļešu Serviss.

Интерактивный спектакль "Приключения Баффи"

Когда: 27 октября в 13:00

Где: Ģimenes studija Bumbu istaba, Рига

В программе конкурс "Креативный костюм", мастер-класс для гостей, аквагрим, уникальные квесты, жуткая фотозонa, реалистичные декорации, традиционные сладости к Хэллоуину. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 5 до 8 лет. Билеты на сайте Biļešu Serviss.

SUP-приключение Halloween на болоте Кемери

Когда: 31 октября в 19:00

Где: Кемери