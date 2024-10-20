В Латвии снова зреет новая реформа портов. Ее цель - прекратить связь портов с в политикой. В отличие от предыдущей реформы, которая предусматривала, что только государство будет иметь право принимать решения по управлению ими, нынешнее предложение предусматривает роль самоуправлений. Однако изменения вновь подверглись резкой критике, и пока неясно, будут ли они приняты в ходе нынешнего парламентского срока. Тем временем в правление Рижского свободного порта в качестве работника вернулся Андрис Америкс, который в качестве вице-мэра столицы в свое время руководил портом почти 9 лет, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Америкс нашел себе теплое место - должность эксперта в офисе управляющего Рижским свободным портом
На прошлой неделе в Казахстане прошла ежегодная международная выставка, на которой под единым брендом (VIA LATVIA) вместе с представителями транспортной и логистической сфер и предприятий принимало и управление Рижского свободного порта. В пресс-релизе порта говорится, что важно сохранить существующие грузопотоки с Казахстаном и привлечь новых клиентов из Центральной Азии. На форуме было много посетителей. На одной из фотографий, которыми участники поделились в социальных сетях, Nekā personīga заметила и экс-политика Андриса Америкса.
На сайте управления Свободного порта передача не нашла никакой информации о том, что Америкс является сотрудником порта. О его трудовой деятельности после ухода из Европарламента ничего не знает и высший принимающий решения орган порта - правление.
Хотя исполнительный орган подчиняется правлению, директор порта - единственный человек, за которого голосует правление. Управляющий Рижским Свободным портом Ансис Зелтиньш и его заместитель Мартиньш Зиеманис были назначены на свои должности, когда председателем правления Рижского порта был Андрис Америкс. Именно Зелтиньш и принял Америкса на работу.
По словам начальника порта, в его офисе была вакансия, и Америкс был нанят в качестве эксперта. Политик занимал высокий пост в комитете Европарламента по транспорту и туризму. Знания и контакты Америкса очень важны для порта. Америкс, бывший вице-мэр Риги и депутат Европарламента, приступил к работе в порту 2 сентября этого года. Средняя месячная зарплата эксперта в порту составляет более 3000 евро.
По словам Зелтиньша, обязанностями Америкса будут Евросоюз и Центральная Азия.
В политике Америкс уже более 30 лет. Самое активное его время связано с партией "Честь служить Риге", в ядре которой объединились люди, которые ранее были в руководимой Айнаром Шлесерсом, а затем в ликвидированной политической организации Латвийская первая партия/Latvijas ceļš. В 2010 году вице-мэр Риги Шлесерс ушел в Сейм, а Америкс занял его место рядом с Нилом Ушаковым.
В октябре 2010 года Америкс был избран председателем правления Рижского свободного порта. Следователи по так называемому делу олигархов считали, что голосование в правлении порта было подстроено заранее. KNAB расследовал версию о том, что Шлесерс предложил Айвару Лембергсу повлиять на члена правления порта Виестура Силениекса, чтобы тот проголосовал за Америкса в обмен на важный в тот момент для Лембергса рекламный контракт порта с издательским домом Mediju nams. Прокуратура закрыла дело против Шлесерса и Лембергса за недостаточностью улик.
Правозащитники не оценили один из эпизодов так называемых "переговоров в Ридзене", в котором Лембергс, Шлесерс и Америкс обсуждают предполагаемую взятку начальнику порта Леониду Логинову, чтобы компания, косвенно принадлежащая детям Лембергса, могла арендовать буксиры и работать в порту. В ходе разговоров прозвучало, что Америкса попросили разобраться в этом вопросе. Порт так и не взыскал полумиллионный долг с Amberholdings Liepāja.
Осенью 2011 года немецкий застройщик обратился в СМИ с жалобой на дискриминацию при проведении впечатляющей закупки на застройку острова Криеву. Свободный порт решил, что BMGS, в которую также входит возглавляемая Гунтисом Рависом Skonto Būve, должна получить разрешение на строительство на острове Криеву за почти 89 миллионов, хотя предложение немецкой фирмы было на 12 миллионов дешевле. Немецкое предложение было отклонено, поскольку у экспертов порта не возникло представления, что работы можно выполнить за такую сумму.
Спустя четыре года проект подорожал и превысил цену в 44 миллиона, предложенную выигравшей конкурс компанией BMGS (133,65 миллиона).
В 2013 году Госконтроль представил разгромный аудит порта.
Миллионы потерянных доходов, а 41 миллион потрачен незаконно и расточительно. Сомнительные расходы на рекламу, подарки, премии, пожертвования. Договоры аренды земли, причалов и буксиров без четкой и понятной системы.
Логинов устроил в порт своих родственников. Позже СМИ узнают, что управляющий, не посоветовавшись с советом директоров, также нанял IT-компанию сына Америкса Агриса Америкса Creative IT development для обслуживания сайта порта за 75 000 евро. В то время Америкс назвал отчет Госконтроля торпедированием работы порта. А защищал Логинова.
Многолетний руководитель порта ушел в отставку четыре года спустя, после того как его уже судили за злоупотребление служебным положением.
Тандем Ушаков/Америка также не продержался до конца срока. Причиной тому стало уголовное дело KNAB против Rīgas satiksme, в ходе которого были выявлены впечатляющие коррупционные схемы при закупке нового транспорта. Среди арестованных был член партии и деловой партнер Америкса. В домах мэра и вице-мэра также были проведены обыски. Через несколько месяцев Ушаков и Америкс объявили, что будут вместе участвовать в выборах в Европарламент по списку "Согласия", и оба были избраны.
Не сумев распутать сложные схемы в деле Rīgas satiksme и получить достаточно доказательств для обращения в суд, KNAB закрыл его год назад. Однако разговоры политиков и бизнесменов, записанные в бане в Таурини, послужили доказательством для нового уголовного дела. По версии правоохранительных органов, высшее руководство Рижской думы требовало взятки за скидки на микроавтобусы, предоставленные Рижской думой Александру Брандавсу, члену партии , который в то время был заинтересован в бизнесе. Фигуранты дела отрицают свою вину. Правоохранительные органы считают, что высшее руководство думы требовало взятку за предоставленные Рижской думой скидки на маршрутки, бизнесом которых тогда интересовался однопартиец Америкса Александр Брандавс. Фигуранты дела отрицают свою вину.
Раньше Ушакова и Америкса от обвинений защищал иммунитет депутатов Европарламента. У Америкса его больше нет и прокурор Андо Скалбе месяц назад рассказал агентству LETA, что вскоре против Америкса будут выдвинуты обвинения. В данный момент этот уголовный процесс остановлен, узнала Nekā personīga в прокуратуре.
Америкс в небольшой смске написал, что новую должность комментировать не будет. И указал, что работа с транспортными структурами европейских и среднеазиатских стран в течение последних пяти лет дает серьезную перспективу для привлечения новых грузов в Рижский свободный порт.
Он вышел из состава основанной им партии "Честь служить риге" и придерживается своего весеннего заявления о том, что уходит из политики. По крайней мере, до 2026 года, когда в Латвии будет избран новый Сейм.
Пока неясно, не грозят ли обвинения по так называемому делу о коррупционных скидках на микроавтобусы бывшему мэру Риги и нынешнему евродепутату Нилу Ушакову. Весной большинство депутатов Европарламента приняло решение не выдавать для судебного преследования двух евродепутатов, Ушакова и Америкса, поскольку было высказано подозрение, что это политическое преследование. Поскольку преступление считается особо тяжким, срок давности по нему не истечет еще почти 10 лет. А прокуратуре предстоит решить, стоит ли снова просить об отмене иммунитета Ушакова.
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