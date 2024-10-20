Америкс нашел себе теплое место - должность эксперта в офисе управляющего Рижским свободным портом

Многолетний руководитель порта ушел в отставку четыре года спустя, после того как его уже судили за злоупотребление служебным положением.

Тандем Ушаков/Америка также не продержался до конца срока. Причиной тому стало уголовное дело KNAB против Rīgas satiksme, в ходе которого были выявлены впечатляющие коррупционные схемы при закупке нового транспорта. Среди арестованных был член партии и деловой партнер Америкса. В домах мэра и вице-мэра также были проведены обыски. Через несколько месяцев Ушаков и Америкс объявили, что будут вместе участвовать в выборах в Европарламент по списку "Согласия", и оба были избраны.

Не сумев распутать сложные схемы в деле Rīgas satiksme и получить достаточно доказательств для обращения в суд, KNAB закрыл его год назад. Однако разговоры политиков и бизнесменов, записанные в бане в Таурини, послужили доказательством для нового уголовного дела. По версии правоохранительных органов, высшее руководство Рижской думы требовало взятки за скидки на микроавтобусы, предоставленные Рижской думой Александру Брандавсу, члену партии , который в то время был заинтересован в бизнесе. Фигуранты дела отрицают свою вину. Правоохранительные органы считают, что высшее руководство думы требовало взятку за предоставленные Рижской думой скидки на маршрутки, бизнесом которых тогда интересовался однопартиец Америкса Александр Брандавс. Фигуранты дела отрицают свою вину.