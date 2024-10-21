В Латвии стремительно растет количество краж из магазинов. Есть даже профессиональные группы воров, которые приезжают в страну из-за границы. В то же время из-за дороговизны жизни все больше случаев, когда люди воруют только для того, чтобы свести концы с концами. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В Латвии растет количество мелких краж, иногда воруют от отчаяния
В Латвии растет число магазинных краж. Активно действуют профессиональные группы воров из Эстонии, но все чаще встречаются случаи, когда воруют пенсионеры, потому что им просто не на что жить.
Владельцы магазинов говорят, что топ товаров, которые больше всего воруют, не меняются уже много лет - это кофе, алкоголь и косметика. Заметно, что воры стали более смелыми и воруют даже внешне состоятельные люди.
По подсчетам полиции, количество мелких краж в этом году выросло примерно на 5%, но полная статистика будет доступна только в конце года.
В Риге за кражу в магазинах сотрудники правоохранительных органов арестовывают в среднем 30-50 человек в месяц, большинство из них - закоренелые преступники.
Однако некоторые жители воруют не ради прибыли, а чтобы выжить.
Представитель полиции Атис Чакарнис рассказал, что "большую часть, конечно, составляет алкоголь, но есть и еда". На вопрос, действительно ли люди воруют, чтобы не умереть с голоду? Чакарнис говорит, что "ну, были такие случаи".
Около 80% - это люди, которые систематически этим занимаются и 20% - это случаи, когда у человека нет денег. Пенсионеры объясняют, что они идут на это из-за маленькой пенсии.
Обычно это не очень большая сумма, можно увидеть, что там хлеб, сыр, колбаса, предметы первой необходимости.
Полиция оценивает каждый случай отдельно - если это первый случай, то, возможно, уголовное дело не будет возбуждено.
"Если сумма до 20 евро, то это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с согласия прокурора в связи с незначительным материальным ущербом. Человека предупреждают, что это первый и последний раз, когда его прощают", - поделился Чакарнис.
Еще более мрачные оценки дают службы охраны, которые пришли к выводу, что мелкие кражи выросли на 31% и рост продолжается. Виной тому дороговизна жизни и резкий рост цен на все виды товаров, включая продукты питания.
"Мы фиксируем рост количества мелких краж. В столице охрана и полиция обычно способны отреагировать на взлом и прибыть вовремя. Однако в регионах расстояния больше и охранять имущество проблематично, поэтому преступникам часто удается скрыться с места преступления, прихватив с собой товары или личные вещи", - объяснил член правления охранного предприятия Apsardzes alianse Роман Ворславс.
За последние 3 месяца рост количества краж в супермаркетах Rimi можно оценить на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Однако в общую статистику входят случаи, когда покупатели пытаются замаскировать кражу с помощью касс самообслуживания.
Мы изменили специфику и перешли на мобильные группы в начале года, результат мы увидели в середине лета. Выросло число задержанных воров. Второе - различные цифровые решения. Мы усовершенствовали систему для предотвращения мошенничества. Это одна из причин статистического роста", - сказала представитель Rimi Latvia Инга Бите.
Воруют не только люди, доведенные до отчаяния, но и те, кто точно не нуждается.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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