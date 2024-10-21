Видео В Латвии растет количество мелких краж, иногда воруют от отчаяния

Обычно это не очень большая сумма, можно увидеть, что там хлеб, сыр, колбаса, предметы первой необходимости.

Полиция оценивает каждый случай отдельно - если это первый случай, то, возможно, уголовное дело не будет возбуждено.

"Если сумма до 20 евро, то это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с согласия прокурора в связи с незначительным материальным ущербом. Человека предупреждают, что это первый и последний раз, когда его прощают", - поделился Чакарнис.

Еще более мрачные оценки дают службы охраны, которые пришли к выводу, что мелкие кражи выросли на 31% и рост продолжается. Виной тому дороговизна жизни и резкий рост цен на все виды товаров, включая продукты питания.

"Мы фиксируем рост количества мелких краж. В столице охрана и полиция обычно способны отреагировать на взлом и прибыть вовремя. Однако в регионах расстояния больше и охранять имущество проблематично, поэтому преступникам часто удается скрыться с места преступления, прихватив с собой товары или личные вещи", - объяснил член правления охранного предприятия Apsardzes alianse Роман Ворславс.

За последние 3 месяца рост количества краж в супермаркетах Rimi можно оценить на 16% по сравнению с предыдущим периодом. Однако в общую статистику входят случаи, когда покупатели пытаются замаскировать кражу с помощью касс самообслуживания.

Мы изменили специфику и перешли на мобильные группы в начале года, результат мы увидели в середине лета. Выросло число задержанных воров. Второе - различные цифровые решения. Мы усовершенствовали систему для предотвращения мошенничества. Это одна из причин статистического роста", - сказала представитель Rimi Latvia Инга Бите.

Воруют не только люди, доведенные до отчаяния, но и те, кто точно не нуждается.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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