У белых медведей прежде редкие инфекции стали встречаться чаще. Ученые связывают это с потеплением климата

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Ученые изучили анализы крови медведей в Чукотском море — между Аляской и Россией. Они проанализировали пробы, собранные в период с 1987 по 1994 год, а затем собрали новые три десятилетия спустя — в период с 2008 по 2017 год.

Исследователи обнаружили, что значительно большее количество недавних анализов крови показало признаки заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

Кэрин Роде в зимней одежде и темных очках на снегу рядом с усыпленным белым медведем Фото: USGS

По пробам крови трудно определить, как эти вирусы и бактерии отразились на здоровье медведей, но специалист по дикой природе Кэрин Роде из Геологической службы США считает, что это свидетельствует об изменениях во всей арктической экосистеме.

Исследователи проверили кровь медведей на пять различных патогенов — вирусов, бактерий или паразитов, которые в основном ассоциируются с сухопутными животными, но ранее были зарегистрированы у обитателей моря, включая те виды, на которых охотятся белые медведи.