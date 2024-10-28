Глава RAKUS призывает ради экономии позволить обходить латвийских оптовиков при закупке лекарств

Он пояснил, что в данный момент больницы не могут без посредников закупать медикаменты у производителей. Они должны закупать лекарства у латвийских оптовиков, что в свою очередь приводит к дополнительным расходам.

Станевич отметил, что есть незарегистрированные в Латвии медикаменты, которые необходимо завозить для лечения редких заболеваний. "Бывает, что оптовик говорит - поставим, но цена - 100 евро, хочешь бери, хочешь не бери. Мы не можем позволить себе закупать. Это означает, что мы не можем контролировать цены", - пояснил он.

Станевич считает, что можно было обеспечить как более низкие цены, так и безопасность, если говорить о резервах, если бы больницам позволили закупать медикаменты напрямую у производителя. Например, Восточная больница с одной из университетских больниц могла бы создать структуру, которая закупала бы лекарства для себя и региональных больниц, отметил Станевич.

Он пояснил, что за прошлые два года Восточная больница закупила медикаментов на 19,7 миллиона евро, а в следующие два года планируется потратить на закупки 26 миллионов евро, что почти на 32% больше.

По его словам, влияние увеличения количества пациентов на рост цен составляет всего 3%, что также можно объяснить более эффективной работой. В то же время надо принять во внимание ограничения на закупку медикаментов, добавил он.

Глава больницы выступил с прогнозом, что в следующем году уcловия будут печальными, так как хоть расходы и вырастут, доходы не увеличатся. Вместе с Министерством здравоохранения необходимо найти решения, в том числе, можно будет говорить о приоритетности пациентов и создании новых очередей, отметил он.

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