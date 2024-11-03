Новая владелица замка Кауцмюнде полна решимости вернуть усадьбу к жизни

"Первоочередная задача - стабилизировать несущие конструкции, где нужно, усилить их, а в отдельных местах и заменить, - говорит Дреймане-Озолзиле. - Самое главное - спасти архитектурный портал, символ усадьбы, который, к счастью, пока держится. Это первое, за что мы возьмемся, а дальше уже дело времени".

LSM.lv отмечает, что Дреймане-Озолзиле готова к любым испытаниям на пути к восстановлению усадьбы. Ее главный аргумент - вера в то, что в Кауцмюнде можно вдохнуть новую жизнь.

Историческая усадьба не раз меняла владельцев. Сейчас это частная собственность: к комплексу относятся здание площадью 2887 кв. м и живописный парк в 4,59 гектара.

Кауцмюнде окружена двумя садами: регулярным, заложенным садовником К. Савицким около 1780 года, и ландшафтным парком XIX века, который опоясывает овраг реки Кауце. Северную границу участка формирует ручей, а западную - два ухоженных пруда.

Кауцмюнде расположен в центре "треугольника архитектурных жемчужин" Латвии. До барочного шедевра в Рундале - восемь километров, до восстановленного средневекового замка в Бауске - три, а до поместья Мезоттен (Межотне) - десять.

Комплекс, включающий конюшни и амбар, был построен примерно в 1780 году в стиле раннего классицизма, предположительно по проекту архитектора Северина Йенсена. В 1909-1912 годах архитектор Лео Рейнир курировал здесь крупную реконструкцию.

В 1998 году усадьбе присвоили статус охраняемого памятника культуры государственного значения, согласно распоряжению Министерства культуры Латвии от 29 октября.

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