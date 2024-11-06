"Скажу вам откровенно, если бы я был американцем, я бы точно проголосовал за Трампа, я даже не сомневаюсь в этом", -

сказал Кащюнас журналистам.

Министр, который принадлежит к правящей в Литве консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", подчеркнул, что Трамп, по сути, стремится к миру, ради которого, по его мнению, политик был бы готов договориться со своим оппонентом хотя бы на время.

"Для него мир - это главное, поэтому во время его правления не будет войн. Он следует рейгановской концепции "мир через силу". Мы будем настолько сильны, что враг не будет пытаться нас потревожить. Если мы заключаем временное соглашение с противником, то, если что-то будет нарушено, он получит по рукам", - сказал Кащюнас.

Он отметил, что во время предыдущего правления Трампа российским силам в разных частях мира был дан отпор, поэтому, по его мнению, Западная Европа не должна возводить стену перед Трампом.

"Будущее покажет. Но сейчас мы прежде всего не должны совершать ошибку, которую, как мне кажется, совершила часть Западной Европы в 2016 году, когда началась небольшая антитрамповская истерия, против Трампа была воздвигнута моральная стена", - призвал Кащюнас.

"Думаю, вы прекрасно помните эти вещи, это ничему не помогло, просто поначалу было немного сложнее привыкнуть. Теперь мы лучше понимаем образ президента и, конечно, должны научиться работать с ним. Важно подчеркнуть, как сказал и министр иностранных дел, что мы не сидим в стороне", - заявил политик.

По предварительным результатам, на президентских выборах в США во вторник, 5 ноября, победил республиканец Дональд Трамп.

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