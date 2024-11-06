Вряд ли избрание Дональда Трампа на пост президента США заставит российского диктатора Владимира Путина немедленно изменить свою тактику в Украине, признал агентству LETA начальник штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.
Военный эксперт прогнозирует, как избрание Трампа повлияет на войну в Украине
В настоящее время сложно прогнозировать, будут ли изменения на фронте до инаугурации нового президента.
"Вряд ли избрание Трампа заставит Путина изменить свою тактику. Трампу придется доказывать данные им в предвыборный период обещания о быстром прекращении войны в Украине", - добавил эксперт.
На этой неделе Янис Слайдиньш вернулся из очередной поездки в Украину, и настроение в этой стране такое: "Избрание Трампа - это ужасный конец, но победа Камалы Харрис будет означать бесконечный ужас".
При этом Слайдиньш напоминает, что когда Трамп впервые стал президентом США, Россия была этому рада, но вскоре решения Трампа обрушились на нее "холодным душем", поскольку его действия были непредсказуемы.
До инаугурации Трампа действующий президент США Джо Байден, возможно, еще сможет оказать военную поддержку Украине, но лично Слайдиньш считает, что Байден не даст разрешения на использование американского оружия вглубь территории России до инаугурации Трампа.
"Этого нельзя исключать, потому что нельзя знать, какие настроения в Белом доме, но риторика, которая используется до сих пор, заключается в том, чтобы не давать разрешения", - подчеркнул эксперт.
Он также сомневается, что украинские силы предпримут более активные действия для достижения впечатляющих успехов в ближайшем будущем, поскольку приближается осень, а Украине не хватает ресурсов, в том числе и людей.
С другой стороны, российские войска ничего не изменят и продолжат двигаться вперед, как делали до сих пор, но в то же время очевидно, что цели их специальной военной операции не достигнуты и что они не оккупируют всю Украину.
"На данный момент речь идет о Донбассе, потому что понятно, что русские торопятся достичь своих целей - полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - добавил эксперт.
Отвечая на вопрос, может ли участие северокорейских войск в войне в Украине изменить действия США, эксперт считает, что это может быть одной из целей Трампа как нового президента в такой ситуации.
"Я думаю, что русские сами экспериментируют с Северной Кореей, но если Северная Корея увеличит количество войск в Украине, то США должны отреагировать на такие действия", - подчеркнул Слайдиньш.
Как сообщалось, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп объявил в среду, 6 ноября, о своей победе на выборах президента США, состоявшихся во вторник.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США в соцсети X.
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