Военный эксперт прогнозирует, как избрание Трампа повлияет на войну в Украине

Он также сомневается, что украинские силы предпримут более активные действия для достижения впечатляющих успехов в ближайшем будущем, поскольку приближается осень, а Украине не хватает ресурсов, в том числе и людей.

С другой стороны, российские войска ничего не изменят и продолжат двигаться вперед, как делали до сих пор, но в то же время очевидно, что цели их специальной военной операции не достигнуты и что они не оккупируют всю Украину.

"На данный момент речь идет о Донбассе, потому что понятно, что русские торопятся достичь своих целей - полной оккупации Донецкой и Луганской областей", - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли участие северокорейских войск в войне в Украине изменить действия США, эксперт считает, что это может быть одной из целей Трампа как нового президента в такой ситуации.

"Я думаю, что русские сами экспериментируют с Северной Кореей, но если Северная Корея увеличит количество войск в Украине, то США должны отреагировать на такие действия", - подчеркнул Слайдиньш.

Как сообщалось, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп объявил в среду, 6 ноября, о своей победе на выборах президента США, состоявшихся во вторник.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США в соцсети X.

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