Победу Трампу в 2024 году обеспечили успехи в ключевых "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и других, традиционно известных своей непредсказуемостью. Однако настоящим сюрпризом стал сдвиг в его электорате: на его сторону встали группы, обычно поддерживавшие демократов. Почему эти штаты сделали выбор в пользу Трампа? Как он поменял демографию выборов? Что изменилось в американском обществе? Эти вопросы, в сущности, открывают перед нами контуры новой Америки и того будущего, в котором нам предстоит жить следующие четыре года.