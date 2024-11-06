Как Кремль отреагировал на победу Трампа?

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", -заявил представитель Кремля.

На вопрос журналистов, обидится ли Трамп, если Путин не поздравит его с победой, и не ухудшит ли это еще больше отношения между Россией и США, Песков ответил:

"Еще ухудшить практически невозможно, отношения находятся на исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. И президент Путин сохраняет этот свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент в администрации США настроены диаметрально противоположным образом. Что будет дальше - мы посмотрим".

Что касается предвыборных обещаний Трампа как можно скорее положить конец войне в Украине, пресс-секретарь диктатора Путина отметил, что США "в состоянии поспособствовать завершению конфликта [в Украине]", но это "нельзя сделать за одну ночь".

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