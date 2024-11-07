Строительство Rail Baltica в Латвии: найдено, на чем можно сэкономить сотни миллионов евро

По его словам, общий объем средств, необходимых для первого этапа Rail Baltica в странах Балтии, может составить 14,28 млрд евро, в том числе 5,6 млрд евро в Литве и 3,2 млрд евро в Эстонии. В свою очередь, затраты на реализацию первого этапа в Латвии еще должны быть утверждены.

Кивила добавил, что общая стоимость проекта в Латвии может составить 9,6 млрд евро, в том числе на первом этапе - около 5,5 млрд евро, но существуют возможности сэкономить до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.

Ранее стоимость первой фазы проекта в Латвии оценивалась в 6,4 млрд евро. В эти расчеты входила линия Миса - Рижский аэропорт, стоимость которой оценивалась примерно в 900 млн евро. Планируется, что строительство этого участка будет финансироваться в рамках государственно-частного партнерства.