Защита конструкций рижских станций Rail Baltica зимой обойдется в сотни тысяч евро

В том числе 300 000 евро потребуется для Рижского центрального вокзала и 120 000 евро - для Рижского аэропорта. Дилев сообщил, что предприятие EDzL получило авторизацию для финансирования подготовки конструкций к зиме.

"Это не консервация, а защита конструкций зимой. Я надеюсь, что правительство примет правильные решения, что работы в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале нужно продолжать, но мы не можем предусмотреть, в какой момент финансирование ЕС будет перераспределено, поэтому, зная риски с замораживанием воды зимой, законченные бетонные конструкции обрабатываем гидроизоляционными и антикоррозийными решениями", - указал Дилев.

Информация на портале правовых актов свидетельствует, что Министерство сообщения подготовило информационное сообщение, в котором предлагается создать 1520-миллиметровое сообщение от Рижского центрального вокзала до Рижского аэропорта в период многолетнего бюджета ЕС 2021-2027 годов до завершения первого этапа проекта Rail Baltica, при этом финансирование будет осуществляться за счет перераспределения средств ЕС из других инфраструктурных проектов Минсообщения, в том числе на приобретение батарей для электропоездов (BEMU).