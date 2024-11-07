Защита конструкций Рижского центрального вокзала и терминала Рижского аэропорта в рамках проекта Rail Baltica обойдется этой зимой в 420 000 евро, заявил агентству LETA председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилев.
Защита конструкций рижских станций Rail Baltica зимой обойдется в сотни тысяч евро
В том числе 300 000 евро потребуется для Рижского центрального вокзала и 120 000 евро - для Рижского аэропорта. Дилев сообщил, что предприятие EDzL получило авторизацию для финансирования подготовки конструкций к зиме.
"Это не консервация, а защита конструкций зимой. Я надеюсь, что правительство примет правильные решения, что работы в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале нужно продолжать, но мы не можем предусмотреть, в какой момент финансирование ЕС будет перераспределено, поэтому, зная риски с замораживанием воды зимой, законченные бетонные конструкции обрабатываем гидроизоляционными и антикоррозийными решениями", - указал Дилев.
Информация на портале правовых актов свидетельствует, что Министерство сообщения подготовило информационное сообщение, в котором предлагается создать 1520-миллиметровое сообщение от Рижского центрального вокзала до Рижского аэропорта в период многолетнего бюджета ЕС 2021-2027 годов до завершения первого этапа проекта Rail Baltica, при этом финансирование будет осуществляться за счет перераспределения средств ЕС из других инфраструктурных проектов Минсообщения, в том числе на приобретение батарей для электропоездов (BEMU).
Представители Министерства финансов сообщили агентству LETA, что в план Фонда восстановления предлагается внести изменения, перенаправив финансирование на проект Рижского центрального вокзала. Учитывая, что срок выполнения плана Фонда восстановления - лето 2026 года, этот вопрос решается в срочном порядке, и соглашение о том, состоится ли перераспределение финансирования, должно быть достигнуто в ближайшее время.
В связи с этим Министерство финансов подготовило проект документа планирования, который предусматривает перенаправление 114,628 млн евро из Фонда восстановления на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках проекта Rail Baltica.
В то же время предложения Минсообщения предусматривают перераспределение средств на завершение строительства станции Рижского аэропорта и железнодорожной ветки к аэропорту в программе фондов ЕС на период 2021-2027 годов. По этим изменениям также начались дискуссии с Еврокомиссией (ЕК), но их планируется представить для принятия официального решения весной 2025 года, сообщили в Минфине.
Уже сообщалось, что, согласно отчету о ситуационном исследовании проекта Rail Baltica, проведенному высшими органами финансового контроля стран Балтии, в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltica.
Последний анализ затрат и выгод Rail Baltica показывает, что общая стоимость линии в странах Балтии может составить 23,8 миллиарда евро, в том числе 15,3 миллиарда евро на первый этап проекта в Балтии, из которых 6,4 миллиарда евро - в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 миллиарда евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!