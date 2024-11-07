Расширен круг жителей, которые смогут списать безнадежные долги

В настоящее время возможность погасить свои долги имеют только лица, средний доход которых не достигает размера установленной в стране минимальной месячной зарплаты. И на данный момент это касается только лиц, которые имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы три месяца в течение последних 12 месяцев до подачи заявления.

Поправки были внесены 14 мая этого года депутатами от коалиционных партий - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

Депутаты Андрис Шуваев, Эдмунд Юревич, Харийс Рокпелнис, Майрита Лусе и Эрвин Лабановскис пояснили, что предлагаемые изменения будут способствовать восстановлению платежеспособности социально уязвимых групп и малообеспеченных лиц, а также снижению стигматизации этих социальных групп. Это будет способствовать уменьшению социального неравенства в обществе.

Законопроект также окажет положительное влияние на сокращение теневой экономики, поскольку должники склонны длительное время избегать получения официального дохода, говорится в аннотации поправок.

Возникнет и положительное влияние, так как люди будут более мотивированы на социальные отчисления, тем самым обеспечивая себя социальными гарантиями и социальным обеспечением в случае старости, инвалидности, нетрудоспособности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!