В четверг, 7 ноября, депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к Закону об освобождении физического лица от долговых обязательств. Поправки будут способствовать восстановлению платежеспособности физических лиц.
Расширен круг жителей, которые смогут списать безнадежные долги
Внесенные поправки предусматривают увеличение числа лиц, которые смогут избавиться от своих долгов.
Предлагается не ограничивать применение закона, распространяя его только на малообеспеченных и малоимущих лиц, расширив группы лиц, которые могут претендовать на участие в правовом процессе освобождения от долгов.
Планируется также включить лиц, получающих пенсию по инвалидности, лиц, получающих пенсию по возрасту, многодетные семьи, а также лиц, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью.
Планируется немного повысить порог дохода, позволяющий претендовать на освобождение от долгов. Это позволит применять минимальный коэффициент к уже существующему критерию, согласно которому средний доход лица должен составлять минимальную заработную плату.
Также предлагается не ограничивать сумму первоначальной задолженности, подлежащей погашению, размером минимальной заработной платы, так как это очень высокий порог, препятствующий достижению цели закона.
В аннотации к поправкам сказано, что будет полезно применить процесс облегчения долгового бремени и к меньшим суммам кредитов.
Следует учитывать, что за нотариальные услуги человек должен заплатить пошлину, поэтому этот платеж является гарантией того, что человек не начнет процесс списания долга на небольшую сумму, поясняют авторы поправок.
С учетом практического опыта также предлагается ряд поправок, которые позволят сократить бюрократию и устранить отдельные требования закона, выполнение которых затруднительно для частных лиц.
Поправки предусматривают, что процесс списания долга можно будет начать даже в тех случаях, когда имеется неполная информация, а также в случаях, когда информация ожидается от кредитора.
Также предлагается установить право нотариуса получать информацию от государственных и муниципальных органов, а также кредиторов.
На практике это будет означать, что заявитель может получить помощь нотариуса в сборе информации, если он не может сделать это самостоятельно.
Также предлагается внести изменения в ряд статей закона с целью ускорения процесса списания долга.
Планируется повысить порог дохода, который позволит подать заявление на списание долга.
Ожидается, что возможность погасить свои кредитные обязательства получат также те жители, доходы которых не превышают установленную в стране сумму минимальной месячной зарплаты, с применением коэффициента 1,5.
Это расширит группы социального риска, включая лиц, которым назначена пенсия по инвалидности или пенсия по старости, многодетные семьи, а также лиц, которые имеют на иждивении ребенка с инвалидностью.
Планируется также, что можно будет списать меньшие суммы долговых обязательств, а не только те, которые превышают размер одной минимальной месячной зарплаты, установленной государством. Общая сумма основного долга и дополнительных обязательств, как и сейчас, не может превышать 5000 евро.
В настоящее время возможность погасить свои долги имеют только лица, средний доход которых не достигает размера установленной в стране минимальной месячной зарплаты. И на данный момент это касается только лиц, которые имели статус малоимущих или малообеспеченных хотя бы три месяца в течение последних 12 месяцев до подачи заявления.
Поправки были внесены 14 мая этого года депутатами от коалиционных партий - "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".
Депутаты Андрис Шуваев, Эдмунд Юревич, Харийс Рокпелнис, Майрита Лусе и Эрвин Лабановскис пояснили, что предлагаемые изменения будут способствовать восстановлению платежеспособности социально уязвимых групп и малообеспеченных лиц, а также снижению стигматизации этих социальных групп. Это будет способствовать уменьшению социального неравенства в обществе.
Законопроект также окажет положительное влияние на сокращение теневой экономики, поскольку должники склонны длительное время избегать получения официального дохода, говорится в аннотации поправок.
Возникнет и положительное влияние, так как люди будут более мотивированы на социальные отчисления, тем самым обеспечивая себя социальными гарантиями и социальным обеспечением в случае старости, инвалидности, нетрудоспособности.
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