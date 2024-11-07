Делегация столицы Латвии в Японии преподнесла подарок слонихе Зузе, которая родилась в Рижском зоопарке и переехала в город-побратим Риги Кобе в возрасте шести лет, сообщает отдел внешней коммуникации Рижской думы.
Родившаяся в Риге слониха Зузе получила в Японии сердечный подарок с родины
В этом году Рига и Кобе (Япония) отмечают пятидесятую годовщину побратимства. В честь этого события делегация Рижской думы и предпринимателей отправилась в Кобе. Во время визита рижане навестили Зузе и вручили ей подарок с родины - деревянный брус с вырезанным на нем приветствием, похожий на тот, с которым она играла в детстве.
Такой же брусок был ее любимой игрушкой, особенно после того, как она покинула Латвию, - она играла с ним, когда испытывала тревогу. Тот первый брусок теперь выставлен в зоопарке, и по нему хорошо видно, как часто его использовали: от деревяшки почти ничего не осталось.
Слониха помахала новым подаренным бруском, показывая, что все еще молода душой, несмотря на свои 34 года. Но можно было заметить, что Зузе все же слишком сосредоточена на обеде и нетерпеливо поглядывает в сторону своей еды.
Смотритель зоопарка отметил, что Зузе очень любит перекусы, и ее любимые лакомства те же, что и в Латвии - яблоки и тыква. Сбалансированное меню очень важно для Зузе, поэтому за ее фигурой тщательно следят, а питание хорошо продумано. Смотритель описал Зузе как спокойную, интровертную, послушную слониху.
Во время визита мэр Риги Вилнис Кирсис поблагодарил зоопарк Кобе за заботу о животных. Кроме Зузе, там также живут рыси, привезенные из Риги.
Слониха Зузе (Zuzanna) - первая и пока единственная, родившаяся в Рижском зоопарке. В 1996 году в возрасте шести лет она была отправлена в город-побратим Риги Кобе, где ее уже ожидал родившийся в Швейцарии слон Макс (Max).
Зоопарк Кобе площадью 8 гектаров открыт с 1951 года и насчитывает 700 животных 120 различных видов. Ежегодно зоопарк посещают около 0,8 миллиона человек. В настоящее время в зоопарке ведутся ремонтные работы, чтобы улучшить условия содержания животных.
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