Родившаяся в Риге слониха Зузе получила в Японии сердечный подарок с родины

В этом году Рига и Кобе (Япония) отмечают пятидесятую годовщину побратимства. В честь этого события делегация Рижской думы и предпринимателей отправилась в Кобе. Во время визита рижане навестили Зузе и вручили ей подарок с родины - деревянный брус с вырезанным на нем приветствием, похожий на тот, с которым она играла в детстве.

Такой же брусок был ее любимой игрушкой, особенно после того, как она покинула Латвию, - она играла с ним, когда испытывала тревогу. Тот первый брусок теперь выставлен в зоопарке, и по нему хорошо видно, как часто его использовали: от деревяшки почти ничего не осталось.

Слониха помахала новым подаренным бруском, показывая, что все еще молода душой, несмотря на свои 34 года. Но можно было заметить, что Зузе все же слишком сосредоточена на обеде и нетерпеливо поглядывает в сторону своей еды.