По информации синоптиков, в четверг, 14 ноября, в восточной части страны ожидается снег. Как сообщили порталу TVNET читатели, местами, например, в Алуксне снег уже идет. Государственная полиция напоминает водителям об осторожной езде - необходимо избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем и выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия.
Фото и видео ⟩ На востоке Латвии пошел снег. Полиция выступила с напоминанием
Чтобы обеспечить безопасность - как свою, так и окружающих на дороге, - сотрудники правоохранительных органов призывают водителей, которые еще не успели установить зимние шины, учитывать погодные условия и оценить необходимость поездки на автомобиле, по возможности выбрав другой вид транспорта.
Езда в зимних условиях без шин, соответствующих погодным условиям, опасна, поскольку в холодную погоду на дорогах образуется лед, который снижает сцепление шин с дорогой и вызывает скольжение.
Галерея: Снег в Алуксне. 14 ноября 2024 года
Зимние шины обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой.
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