Фото и видео На востоке Латвии пошел снег. Полиция выступила с напоминанием

Чтобы обеспечить безопасность - как свою, так и окружающих на дороге, - сотрудники правоохранительных органов призывают водителей, которые еще не успели установить зимние шины, учитывать погодные условия и оценить необходимость поездки на автомобиле, по возможности выбрав другой вид транспорта.