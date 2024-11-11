С 15 по 24 ноября с 11 до 18 часов в нескольких городах Латвии пройдут бесплатные проверки автомобилей, во время которых у водителей будет возможность выяснить, полностью ли машина подготовлена к зимним дорогам. В прошлом году в ходе такой акции было обследовано 518 автомобилей.
В нескольких городах Латвии можно будет бесплатно проверить техническое состояние машины
"Проверка машины перед наступлением зимы позволяет позаботиться как о собственной безопасности, так и о безопасности других участников движения. Каждому водителю я бы порекомендовал убедить в безопасности и техническом состоянии своей машины, не только сменив шины, щетки дворников и жидкость, но и обратив внимание на техническое состояние машины. Регулярная проверка автомобиля и качественные шины могут стать решающим фактором, чтобы избежать происшествий на дороге", - подчеркивает директор "Школы безопасной езды" Янис Ванкс.
Во время проверки:
- Зимние шины будут проверены на соответствие закону и основным принципам безопасного вождения: они исправны, если их возраст не превышает десяти лет, а протектор - не менее 4-5 миллиметров в самой мелкой точке;
- Будет проверена работа аккумулятора автомобиля;
- Проверят фары, чтобы выяснить, правильно ли они отрегулированы и не слепят ли они тех, кто едет навстречу;
- Убедятся, что в автомобиль залита подходящая для сезона стеклоомывающая жидкость, и проверят качество дворников, чтобы при необходимости их можно было заменить;
- Предоставят консультацию о безопасной езде зимой и необходимых предварительных работах, чтобы подготовить машину к зимнему сезону.
После проверки водители получат заключение специалиста, которое поможет соответственно подготовиться к езду в зимний сезон.
Каждый участник акции, который проведет проверку автомобиля, получит также бесплатный горячий напиток.
Бесплатная проверка автомобилей пройдет:
- В Елгаве - 15 ноября на бульваре Бривибас, 1.
- В Вентспилсе - 16 ноября на улицу рупниецибас, 4.
- В Лиепае - 17 ноября на улице Цукура, 3.
- В Даугавпилсе - 22 ноября на улице Вентспилс, 28.
- В Валмиере - 23 ноября на улице Аусекля, 26.
- В Риге - 24 ноября на улице Яняварту, 21.
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