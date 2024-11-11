В нескольких городах Латвии можно будет бесплатно проверить техническое состояние машины

"Проверка машины перед наступлением зимы позволяет позаботиться как о собственной безопасности, так и о безопасности других участников движения. Каждому водителю я бы порекомендовал убедить в безопасности и техническом состоянии своей машины, не только сменив шины, щетки дворников и жидкость, но и обратив внимание на техническое состояние машины. Регулярная проверка автомобиля и качественные шины могут стать решающим фактором, чтобы избежать происшествий на дороге", - подчеркивает директор "Школы безопасной езды" Янис Ванкс.