Видео Зимние шины: что важно знать, отправляясь на машине в Литву

В Литве зимние шины для автомобилей стали обязательны с воскресенья, 10 ноября. Осень выдалась относительно теплой, поэтому многие до последнего откладывают замену шин.

В результате в автосервисах образуются очереди. Хотя они обслуживают до восьми машин в час.

Управляющий автосервисом говорит: "Это напряженное время. На данный момент запись уже на три дня вперед!"

"Я отвожу детей в школу и детский сад утром. Иногда температура падает до трех градусов, так что поменять шины все равно стоит", - говорит водитель Роланд.

Другой автоводитель отметил: "Уже не лето, становится заметно скользко".

Обязательное требование использования зимних шин в Литве вступило в силу 10 ноября. В Латвии только с декабря.

За езду на летних шинах или шинах с недостаточной глубиной протектора в Литве не только налагается штраф в размере 100 евро, но и отменяется технический осмотр.

По данным автосервиса, водителям часто говорят, что установленные шины слишком изношены. Тогда им приходится быстро покупать новые. Однако по сравнению с прошлым годом цены выросли на 10 - 15 %.

"В любом случае разумнее купить новые шины, может быть, не самые дорогие, чем искать отремонтированные или давно хранившиеся где-то в подвале", - сказал представитель автосервиса.

Требования к обязательному использованию зимних шин варьируются от страны к стране Европейского Союза. Если вы собираетесь за пределы Латвии, то это стоит уточнить.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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