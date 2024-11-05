Обозначение "гора и снежинка": замена шин вызывает у водителей вопросы

В установленный в правилах дорожного движения зимний период - с 1 декабря по 1 марта - в дорожном движении разрешено принимать участие легковым автомобилям, оборудованным зимними шинами, которые сконструированы специально для использования в условиях снега и льда и маркированы обозначением "гора и снежинка".

Международное обозначение "гора и снежинка" говорит о том, что шина прошла определенные тесты и признана подходящей для езды в условиях снега, льда и гололеда.

Зритель передачи Эдмунд интересуется: "Пожалуйста, разъясните применение требований нового стандарта по маркировке зимних шин для грузовиков полной массой до 3,5 тонн. Подпадает ли данная категория транспортных средств под требование маркировки шин с обозначением "горы и снежинки"?

Как рассказал передаче эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, изменились требования к зимним шинам, но они не изменились относительно того, какой транспорт должен быть оборудован зимними шинами.

По словам зрителя Эдмунда, для его автомобиля нужны шины 275/65R20. Ему и раньше было очень сложно купить шины с необходимым протектором, а теперь новое требование создает практические непреодолимое препятствие.

"Может быть, да, у кого-то, кто использовал очень специфические шины, могут возникнуть проблемы. Но если есть какие-то очень специфические условия, то можно брать пример с тех же норвежцев - цепи и другие дополнительные средства, когда нужно улучшить проходимость. Но если мы говорим о дорогах общего пользования, то есть новые требования - всесезонные шины на дорогах общего пользования не используем", - отметил Ирбитис.

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