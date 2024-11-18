Приняв решение начать полномасштабную войну, Россия хотела уничтожить демократию в Украине и остановить ее движение в сторону Запада, считает директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
Эксперт пояснил, что было истинной целью России при начале полномасштабной войны в Украине
Оглядываясь на 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину, которое наступят во вторник, 19 ноября, эксперт отметил, что война была полна сюрпризов и парадоксов.
С точки зрения России, она решила рискнуть и вторгнуться в Украину. По словам директора Центра геополитических исследований, нельзя было заранее предположить, что Россия столкнется с попыткой военного переворота под руководством Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер".
Невозможно было представить, что Украина атакует российскую территорию и столкнется с массированными ударами беспилотников. Он призвал не забывать, что Украина фактически уничтожила Черноморский флот России.
С другой стороны, для Украины 1000 дней войны прошли "вверх и вниз". По оценке Мариса Анджанса, сопротивление украинцев в первые месяцы было феноменальным - они атаковали российские танки и бронетехнику бутылками с зажигательной смесью, стояли перед танками.
Эксперт подчеркнул, что украинцы бросились защищать свою страну, чего этого не ожидали ни Россия, ни Запад, да и сама Украина, вероятно, тоже.
Анджанс пояснил, что украинским вооруженным силам удалось защититься от гораздо более большого и лучше вооруженного противника.
В первый год войны Украина сумела потопить российский ракетный крейсер "Москва", вернуть себе Змеиный остров, Херсон, а на северо-востоке страны ей удалось дать отпор России и отбить Изюм.
"Это было впечатляюще, но это был последний крупный успех в восстановлении украинских территорий в 2022 году. Параллельно это чередовалось с российским успехом в Мариуполе, были захвачены маленькие города на востоке Украины.
Затем начался новый этап - удары по энергетической инфраструктуре Украины, видимо, в отместку за попытку украинской стороны ликвидировать Крымский мост", - сказал эксперт.
Директор Центра геополитических исследований отметил, что в 2023 и 2024 годах было несколько разочарований с украинской стороны.
Большие ожидания и надежды возлагались на контрнаступление летом 2023 года, которое, к сожалению, не увенчалось успехом в Украине. По его мнению, это был один из определяющих моментов войны.
На Западе, а также в Украине ожидали, что удастся прорвать фронт, возможно, дойти до Черного моря, Мариуполя, но на деле такого успеха не было.
Анджанс подчеркнул, что между Украиной и союзниками существовала разница в подходах: в то время как союзники, особенно США, настаивали на концентрированном массированном ударе в одном, двух, трех местах, украинцы предпочли проверить всю линию фронта, что, очевидно, было неправильным выбором.
По его мнению, после этих событий Украине становится все труднее защитить себя. Россия постепенно продвигает линию фронта, несмотря на огромные потери. Анджанс отметил, что Украине удалось атаковать в Курскую область, но "игру" это не изменит.
"Удивительно, что Украине удается так долго продержаться без поддержки союзников - например, уничтожена значительная часть Черноморского флота России, украинцы наносят удары по российской территории, - но это крайне сложно, потому что в Украине в три раза меньше людей и в десять раз меньше экономика. Если у Украины есть друзья, то и у России есть друзья, такие как тирании Ирана и Северной Кореи", - сказал специалист.
"План победы" президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны включает пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - это приглашение вступить в НАТО. На вопрос, реально ли получить такое приглашение в ближайшее время, директор Центра геополитических исследований признал, что "План победы" Зеленского разочаровал. По его словам, критиковать всегда легко, но предложить что-то взамен сложнее.
Анджанс заявил, что план, с одной стороны, нереален, с другой, он не включает в себя ничего нового, кроме того, что в будущем украинские войска могут заменить войска США в Европе.
Что касается возможного членства Украины в НАТО, то, по словам директора Центра геополитических исследований, это известные заявления, которых придерживаются и официальные лица стран Балтии, а именно, что Украина должна быть частью НАТО.
Анджанс заявил, что неприятная реальность заключается в том, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.
По его словам, это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, есть серьезные возражения со стороны членов альянса, в том числе США, Германии и некоторых других. Во-вторых, Украина находится в состоянии войны. По мнению Анджанса, если бы удалось найти способ принять Украину в НАТО без определенных территорий, для России было бы заманчиво заморозить линию фронта, сосредоточить свои атаки и двигаться дальше, но неясно, где остановиться и провести черту.
Эксперт пояснил, что если Украина вступит в НАТО без временно оккупированных территорий, то будут постоянные ракетные обстрелы, и союзникам придется как минимум отправлять свои войска для защиты воздушного пространства Украины. Он напомнил, что когда Турция столкнулась с угрозами со стороны Сирии и Ирака, союзники направили системы ПВО и помогли укрепить обороноспособность Турции.
Анджанс также заявил, что в таком случае Латвия должна также спросить себя, готова ли она отправить солдат в Украину и считаться с погибшими. Профессор предположил, что ответ может быть отрицательным.
Он неоднократно подчеркивал, что если Украина будет принята в НАТО без отдельных территорий, то Россия не остановится и пойдет дальше. Анджанс призвал учесть, что пятая статья Североатлантического договора касается не только территории.
"Как бы неприятно это ни звучало, но на Западе преобладает мнение, что не только победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать НАТО менее жизнеспособным, но и членство Украины может сделать то же самое. Это было бы фактическим состоянием войны с Россией", - сказал Анджанс.
Говоря о странах, которые поддерживают Украину, и об отдельных ограничениях на использование переданного ей вооружения для поражения военных целях на территории России, специалист отметил, что это вряд ли можно полностью решить, так как страны разные. Кроме того, опасения по поводу эскалации не являются совсем беспочвенными.
Анджанс не считает, что применение ядерного оружия снято с повестки дня. Однако если Россия применит ядерное оружие, неясно, что произойдет дальше. Он не видит возможности того, что, например, Франция или Великобритания могут ответить России ядерным ударом, поскольку это будет означать следующий шаг эскалации - российский удар по территориям этих стран.
"Я думаю, что риски эскалации определенно есть. В этом смысле нельзя не понимать администрацию президента США Джо Байдена. Я думаю, что администрация Байдена ускорит обещанные поставки оружия в Украину. Я думаю, что к январю США передадут Украине все, что смогут передать", - заявил эксперт.
Отвечая на вопрос, как Украина может выиграть эту войну в условиях ограниченности ресурсов, директор Центра геополитических исследований напомнил, что никто никому ничего не должен, кроме того, восприятие угроз в странах разное. По мнению Анджанса, это тоже следует учитывать.
Что касается США, то им нужно подумать об Израиле и Тайване, а также о своих собственных возможностях.
"Конечно, мы хотели бы больше оружия для Украины, мы уже много дали, очевидно, что больше давать некуда. Но есть желаемое и действительное. Восприятие угрозы в разных странах разное. Как бы нам ни хотелось, чтобы Украине было оказано гораздо больше военной помощи, уже полученную поддержку следует оценивать со знаком плюс", - сказал Анджанс.
Он указал, что, например, Германия кардинально изменила свою позицию. В начале войны она передала Украине каски, то теперь она перешла к передаче танков.
Это, в свою очередь, означает, что украинцы атаковали территорию Россию, в том числе, на танках немецкого производства. По мнению эксперта, три года назад это было бы чем-то совершенно немыслимым.
Анджанс подчеркнул, что поддержка Украины уже значительна и достижения Запада следует ценить. Он уверен, что без этой поддержки Украина не была бы такой, какой мы ее видим сегодня.
Говоря о том, что, возможно, у США нет плана, что делать с Украиной, а Россия не готова сесть за стол переговоров, эксперт выразил мнение, что Россия на самом деле хочет переговоров.
"На мой взгляд, Россия скорее смотрит на то, как набрать очки. Целью России при начале войны была не территория Украины, которая России не нужна. Целью было уничтожить демократию в Украине и остановить движение на Запад. России удалось существенно задержать это. Украина во многом пострадала - погибли люди, повреждена инфраструктура, рухнула экономика", - сказал Анджанс.
Директор Центра геополитических исследований заявил, что, находясь в такой ситуации, Украина объективно не может стать государством-членом НАТО или Евросоюза.
Он пояснил, что Украина сильно ослаблена, и это отдаляет страну от членства в ЕС и НАТО. Анджанс также добавил, что новая администрация США неофициально говорит о том, что Украина не вступит в НАТО в течение 20 лет, еще один план - отложить ее членство в НАТО, но вступление Украины в ЕС тоже не будет быстрым, это займет еще десять-двадцать лет.
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