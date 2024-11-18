Эксперт пояснил, что было истинной целью России при начале полномасштабной войны в Украине

"Удивительно, что Украине удается так долго продержаться без поддержки союзников - например, уничтожена значительная часть Черноморского флота России, украинцы наносят удары по российской территории, - но это крайне сложно, потому что в Украине в три раза меньше людей и в десять раз меньше экономика. Если у Украины есть друзья, то и у России есть друзья, такие как тирании Ирана и Северной Кореи", - сказал специалист.

"План победы" президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны включает пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - это приглашение вступить в НАТО. На вопрос, реально ли получить такое приглашение в ближайшее время, директор Центра геополитических исследований признал, что "План победы" Зеленского разочаровал. По его словам, критиковать всегда легко, но предложить что-то взамен сложнее.

Анджанс заявил, что план, с одной стороны, нереален, с другой, он не включает в себя ничего нового, кроме того, что в будущем украинские войска могут заменить войска США в Европе.

Что касается возможного членства Украины в НАТО, то, по словам директора Центра геополитических исследований, это известные заявления, которых придерживаются и официальные лица стран Балтии, а именно, что Украина должна быть частью НАТО.

Анджанс заявил, что неприятная реальность заключается в том, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.