Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке "Плана стойкости" - стратегии, направленной на укрепление морального духа общества и подготовку страны к возможному прекращению военной помощи со стороны США. План, состоящий из десяти ключевых пунктов, ставит своей целью доказать, что Украина способна продолжать борьбу даже в условиях уменьшения внешней поддержки.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что документ не следует воспринимать как "план победы". Основная его задача - мобилизовать экономику и общество, сохранив устойчивость нации.
"Мы должны четко объяснить, как будут приоритизироваться инвестиции в промышленность, как энергетический сектор справится с зимними условиями и как мы будем усиливать физическую защиту. Это болезненные, но жизненно важные вопросы, связанные с устойчивостью страны", - заявил Подоляк.
Ключевые направления плана включают развитие внутреннего производства вооружений, что позволит Украине в долгосрочной перспективе снизить зависимость от западных поставок. Также рассматривается внедрение динамической противоракетной защиты и создание безопасных укрытий в каждом населенном пункте.
Отдельное внимание уделено подготовке энергетического сектора к зиме. С учетом постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру в план включены меры, позволяющие поддерживать работу системы даже в экстремальных условиях.
Важной частью стратегии станет использование природных ресурсов страны. В документе говорится о возможности передачи их разработки американским компаниям. Особое внимание уделено литиевым месторождениям, которые могут сыграть ключевую роль в технологическом развитии США.
Эксперты, участвовавшие в подготовке плана, подчеркивают, что сохранение контроля над этими ресурсами - стратегически важный вопрос для Украины. В случае потери национальных активов последствия могут быть крайне тяжелыми.
План также включает инициативы по поддержке мобилизационного потенциала армии. Укрепление связей с военными, улучшение коммуникации и четкое определение задач для каждого гражданина станут основой взаимодействия между государством и обществом.
"Мы должны показать обществу, что государство заботится о каждом аспекте устойчивости - от безопасности до экономики", - отметил Подоляк.
Документ включает десять ключевых пунктов, каждый из которых содержит множество засекреченных деталей. Как отмечает "The Times", это направление станет фундаментом для будущих действий Украины в условиях нестабильной международной обстановки.
Зеленский представил "План победы" лидерам ЕС еще в октябре, однако нынешняя инициатива направлена на внутренние нужды страны. "План устойчивости", по словам Подоляки, включает все аспекты, необходимые для того, чтобы Украина смогла выдержать давление и продолжать борьбу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!