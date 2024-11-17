Эксперты, участвовавшие в подготовке плана, подчеркивают, что сохранение контроля над этими ресурсами - стратегически важный вопрос для Украины. В случае потери национальных активов последствия могут быть крайне тяжелыми.

План также включает инициативы по поддержке мобилизационного потенциала армии. Укрепление связей с военными, улучшение коммуникации и четкое определение задач для каждого гражданина станут основой взаимодействия между государством и обществом.

"Мы должны показать обществу, что государство заботится о каждом аспекте устойчивости - от безопасности до экономики", - отметил Подоляк.

Документ включает десять ключевых пунктов, каждый из которых содержит множество засекреченных деталей. Как отмечает "The Times", это направление станет фундаментом для будущих действий Украины в условиях нестабильной международной обстановки.

Зеленский представил "План победы" лидерам ЕС еще в октябре, однако нынешняя инициатива направлена на внутренние нужды страны. "План устойчивости", по словам Подоляки, включает все аспекты, необходимые для того, чтобы Украина смогла выдержать давление и продолжать борьбу.

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