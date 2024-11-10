В интервью NBC News, которое было опубликовано в четверг, Трамп рассказал, что еще не говорил с Путиным, но рассчитывает сделать это. В этот же день Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах и дал понять, что также готов к диалогу.

Таким образом, поздравления Путина прозвучали в тот же день, когда, как пишет американское издание, российский президент говорил по телефону с Трампом.

Washington Post утверждает, что в Киеве были проинформированы о разговоре Трампа с Путиным и не возражали против него, однако в МИД Украины это отрицают.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него», — заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По информации Washington Post, Трамп позвонил Путину из резиденции во Флориде.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Разговор Трампа с Зеленским состоялся в минувшую среду. Как сообщал украинский президент, лидеры договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».