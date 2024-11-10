Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Кремль отрицает, что такой разговор состоялся.
По их данным, Трамп призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.
Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения «скорейшего урегулирования конфликта».
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «чистой выдумкой» публикацию Washington Post. Отвечая на вопросы РБК и Би-би-си, Песков сказал журналистам утром в понедельник: «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация».
В ответ на просьбу Washington Post о комментарии директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг ранее заявил: «Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами». Чунг при этом отметил, что лидеры начали процесс установления контактов с избранным президентом.
В интервью NBC News, которое было опубликовано в четверг, Трамп рассказал, что еще не говорил с Путиным, но рассчитывает сделать это. В этот же день Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах и дал понять, что также готов к диалогу.
Таким образом, поздравления Путина прозвучали в тот же день, когда, как пишет американское издание, российский президент говорил по телефону с Трампом.
Washington Post утверждает, что в Киеве были проинформированы о разговоре Трампа с Путиным и не возражали против него, однако в МИД Украины это отрицают.
«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него», — заявил Reuters представитель МИД Украины Георгий Тихий.
По информации Washington Post, Трамп позвонил Путину из резиденции во Флориде.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Разговор Трампа с Зеленским состоялся в минувшую среду. Как сообщал украинский президент, лидеры договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».
«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании», — писал украинский лидер в соцсетях.
В пятницу портал Axios, а затем и другие американские СМИ сообщили, что в разговоре принимал участие бизнесмен Илон Маск.
Звонок длился около 25 минут, сообщили источники. После того, как Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, избранный президент сказал, что будет продолжать поддержку Киева, но не стал вдаваться в детали.
Маск во время разговора сказал, что также продолжит поддерживать Украину, предоставляя доступ к спутниковой системе Starlink, сообщили источники Axios.
Информацию об участии в разговоре Маска позднее подтвердил источник Би-би-си в Офисе президента Украины.
«Президент Трамп как раз был с Илоном и передал ему трубку, президент Зеленский поблагодарил за „Старлинки“», — сообщил он.
Отвечая на вопрос о настроении во время разговора, он сказал, что было «нормальное, рабочее настроение, хороший разговор».
«Это был не такой разговор, чтобы обсуждать очень содержательные вещи, но в целом очень теплый и приятный», — добавил источник.