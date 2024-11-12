Более половины украинцев против территориальных уступок ради прекращения войны

В этом случае на уступки по всем захваченным территориям готовы согласиться 51%, 65% готовы отдать Крым и Донбасс.

Против территориальных уступок при условии вступления в НАТО высказались 42%, 30% и 30% соответственно.

Генеральный директор КМIС Антон Грушевский, комментируя результаты, отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации. На Донбассе российские войска продолжают наступление, а международная обстановка остается неопределенной, особенно после выборов президента США.

Киев и Вашингтон внимательно следят за тем, какие кандидаты займут ключевые позиции в новой администрации, чтобы понять, какой курс избранный президент Дональд Трамп выберет в отношении Украины. Источник Reuters также отметил, что вступление Украины в НАТО теперь кажется "менее вероятным".

Пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт заявила, что он планирует инициировать переговоры между Россией и Украиной с первых дней на посту президента. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Источники The Washington Post сообщают, что 7 ноября Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, предостерег его от эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. При этом он выразил интерес к переговорам и косвенно затронул вопрос оккупированных Россией территорий.

Кремль, однако, опроверг информацию о звонке, назвав ее "чистой выдумкой" и заявив, что у Путина нет планов контактов с Трампом. Тем не менее, по информации WP, Путин публично поздравил Трампа с победой в день их предполагаемой беседы.

Российский лидер также подчеркнул, что завершение войны возможно только в случае, если Киев примет "реальность", то есть признание контроля России над 20% территории Украины.

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