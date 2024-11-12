По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМІС), большинство украинцев не готовы жертвовать территориями ради окончания войны. Результаты исследования показывают, что 58% граждан страны не поддерживают идею уступок, тогда как 32% согласны на такие шаги ради мира. Доля сторонников уступок начала расти с весны 2023 года, но с мая остается стабильной. В то же время за последние пять месяцев число противников такой позиции увеличилось с 55% до 58%.
Более половины украинцев против территориальных уступок ради прекращения войны
Опрос не касался формального признания определенных территорий частью России. Некоторые респонденты, выступавшие за немедленное прекращение боевых действий, заявили о готовности отложить возвращение оккупированных земель на более поздний срок. В КМIС подчеркнули, что подобная позиция не означает "мир любой ценой" и не связана с готовностью к капитуляции.
Участникам опроса также был предложен гипотетический сценарий с конкретными территориальными уступками: Крым, Донбасс или все захваченные регионы. Формулировка звучала так: "Представьте, что для достижения мира поставлено условие. Украина официально не признает передачу этих территорий, но Россия сохраняет над ними контроль…". Ответы позволяли респондентам выразить согласие, обозначить условие как "трудное, но приемлемое" или категорически отказаться.
Итоги показали, что лишь 30% украинцев готовы отдать все оккупированные Россией территории ради мира; при этом 46% согласны пойти на уступки только по Крыму или Донбассу.
Лишь 4%, 7% и 7% соответственно назвали эти условия "легко приемлемыми", а 64%, 50% и 51% заявили, что такие уступки для них категорически неприемлемы.
Тем, кто отверг вариант территориальных уступок или не определился, задали уточняющий вопрос: изменилась бы их позиция, если бы взамен Украина получила членство в НАТО и гарантии безопасности.
В этом случае на уступки по всем захваченным территориям готовы согласиться 51%, 65% готовы отдать Крым и Донбасс.
Против территориальных уступок при условии вступления в НАТО высказались 42%, 30% и 30% соответственно.
Генеральный директор КМIС Антон Грушевский, комментируя результаты, отметил, что Украина оказалась в сложной ситуации. На Донбассе российские войска продолжают наступление, а международная обстановка остается неопределенной, особенно после выборов президента США.
Киев и Вашингтон внимательно следят за тем, какие кандидаты займут ключевые позиции в новой администрации, чтобы понять, какой курс избранный президент Дональд Трамп выберет в отношении Украины. Источник Reuters также отметил, что вступление Украины в НАТО теперь кажется "менее вероятным".
Пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт заявила, что он планирует инициировать переговоры между Россией и Украиной с первых дней на посту президента. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.
Источники The Washington Post сообщают, что 7 ноября Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, предостерег его от эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. При этом он выразил интерес к переговорам и косвенно затронул вопрос оккупированных Россией территорий.
Кремль, однако, опроверг информацию о звонке, назвав ее "чистой выдумкой" и заявив, что у Путина нет планов контактов с Трампом. Тем не менее, по информации WP, Путин публично поздравил Трампа с победой в день их предполагаемой беседы.
Российский лидер также подчеркнул, что завершение войны возможно только в случае, если Киев примет "реальность", то есть признание контроля России над 20% территории Украины.
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