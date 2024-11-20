Фото Жуткая находка в Эстонии: в квартире сами по себе жили 30 кошек

"Несколько дней назад к нам поступила просьба о помощи, что в Таллинне в Ласнамяэ в одной из квартир остались одни почти 30 сибирских кошек.

Раньше там была фабрика по разведению кошек, но хозяева уехали в Россию и оставили животных одних в квартире", - описывает ситуацию представитель НКО.

О кошках добровольцы узнали от местных жителей: "Осенью до волонтеров, живущих в Ласнамяэ, стали доходить какие-то слухи и сообщения". А несколько дней назад неравнодушным людям, которые узнали о тяжелом положении кошек, удалось сходить на место и попасть в квартиру, а после и обратиться за помощью к волонтерам Cats Help.

Галерея: Условия, в которых жили кошки

Условия жизни животных были ужасными, но, несмотря на это, с точки зрения здоровья они были в довольном хорошем состоянии. Известно, что хотя в последнее время рядом с ними не жили люди, кто-то приносил им еду и воду.

По словам представителя НКО, это молодые животные, всего из квартиры удалось спасти 11 котов, 13 кошек и шесть котят.

В настоящее время кошки находятся в ветеринарной клинике, но долго там оставаться не могут и поэтому для них ищут новый дом. Половина кошек уже нашла передержку или постоянный дом, 15 кошек все еще ждут предложений.

Галерея: Спасенные кошки и котята

По данным НКО Cats Help, лечение кошек будет стоить около 4000 евро, на это собираются пожертвования. Если вы хотите внести свой вклад, найти дополнительную информацию можно по ссылке.

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