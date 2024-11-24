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Собака во время прогулок ест с земли все подряд. Что делать владельцу?

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Собака. Снимок иллюстративный.
Собака. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Собаке Белле три года. Она живет в центре Риги, а ее любимое место для прогулок - Верманский сад. Ходила в собачью школу, дружелюбная, умая и послушныая. Но есть одна проблема - Белла любит искать и поедать всякий мусор на земле, поэтому на помощь хозяину Беллы пришла кинолог Лайне Купча, чтобы научить ее приемам борьбы с этим пороком, сообщает программа Латвийского телевидения Ķepa uz sirds. Об этом сообщает портал Lsm.lv.

Давис, хозяин Беллы, признался, что часто кажется, будто собака выходит на улицу не для того, чтобы справить нужду, а чтобы найти что-то съедобное, что она, возможно, считает лакомством.

"Дома мы ее кормим хорошо, но, выходя на улицу, она все равно ищет какую-то дополнительную еду", - посетовал Давис.

Он отметил, что самое плохое происходит, когда Белла обнюхивает мусорные баки во дворе и находит остатки пиццы или кетчупа. Бывали и более неприятные случаи, когда она съедала то, что кто-то выбросил.

Такое отсутствие разборчивости в еде уже привело к проблемам со здоровьем.

"Она что-то съела, стала вялой. Мы отвезли ее к ветеринару, ее подключили к капельнице - видимо, она съела что-то неподходящее", - рассказал Давис.

Чтобы помочь Белле научиться не есть все подряд, Давис обратился за помощью к кинологу Лайне Купче.

Ее первым выводом стало то, что Белла не просто играет - она действительно активно ищет еду.

Среди возможных причин специалистка назвала однообразное питание и то, что хозяин разрешает съедать найденное. Таким образом Белла сама себя поощряет: "Когда она съедает что-то, она смотрит на вас и получает одобрение", - указала на ошибку кинолог.

Если Белла находит что-то нежелательное, команда "стоп" должна звучать уверенно. Кинолог объяснила: "Если мы используем "стоп", то это должно быть настолько убедительно, чтобы она прекратила есть".

На самом деле, постоянные поиски еды - естественное поведение для собаки.

"Очень часто такие собаки ищут еду не только из-за нехватки разнообразия в рационе. Им не хватает самого процесса поиска. Собака по своей природе - падальщик, и ей доставляет радость искать и находить еду", - пояснила Купче.

Объединить эти два момента – позволить искать и запретить есть с земли – можно просто. Хозяин может спрятать лакомство на земле и предложить собаке его искать. Это доставит собаке удовольствие от поиска, а хозяину – спокойствие. К тому же лакомство наверняка окажется вкуснее, чем случайно найденные кости или обёртки от конфет.

Большинство хозяев, видя, что собака нашла что-то нежелательное, действуют неправильно.

"Когда мы кричим, тянем или пытаемся выхватить еду изо рта собаки, мы создаем конкуренцию. И многие собаки начинают глотать быстрее", - объяснила Купче.

В результате собака начинает судорожно есть все подряд: окурки, землю, листья - лишь бы человек не успел подойти и отобрать. Поэтому конкуренцию необходимо исключить - иначе желание есть с земли только усилится. Давис, услышав эти рекомендации, согласился, что так и есть.

Эксперт посоветовала Давису выбрать звуковой сигнал, которым он сможет привлекать внимание Беллы.

За отклик собаку нужно будет вознаграждать лакомством. Увидев, что собака начинает искать что-то на земле, хозяину следует подать сигнал, подозвать ее и похвалить, угостив чем-то вкусным. Постепенно собака поймет правила игры и перестанет пытаться съесть все, что найдет.

В том же парке, где Давис встретился с кинологом, Белла позволила проверить теорию на практике. Методика предотвращает нежелательное поведение, но не учит собаку не трогать находки. Поэтому лучше всего отвлекать ее внимание еще до того, как она что-то найдет.

"Вы видите, что она начинает искать. Примерно за пять секунд до того, как она что-то найдет, это тот момент, когда ее нужно позвать, отвлечь и за готовность уйти от находки - вознаградить", - объяснила специалист.

Она также показала еще один метод: в контейнеры с едой размещаются сильно пахнущие остатки пищи. Когда Белла их найдет, хозяин должен отвлечь ее сигналом и вознаградить лакомством. Главная цель - добиться, чтобы собака, увидев еду на земле, не съедала ее, зная, что хозяин похвалит и наградит чем-то вкуснее.

После первой тренировки кинолог оценила прогресс Беллы как хороший, а Давис отметил, что главная работа предстоит ему самому. Он понял, что ему нужно будет внимательно следить за ситуацией и всегда иметь под рукой лакомства.

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