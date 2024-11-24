Собака во время прогулок ест с земли все подряд. Что делать владельцу?

За отклик собаку нужно будет вознаграждать лакомством. Увидев, что собака начинает искать что-то на земле, хозяину следует подать сигнал, подозвать ее и похвалить, угостив чем-то вкусным. Постепенно собака поймет правила игры и перестанет пытаться съесть все, что найдет.

В том же парке, где Давис встретился с кинологом, Белла позволила проверить теорию на практике. Методика предотвращает нежелательное поведение, но не учит собаку не трогать находки. Поэтому лучше всего отвлекать ее внимание еще до того, как она что-то найдет.

"Вы видите, что она начинает искать. Примерно за пять секунд до того, как она что-то найдет, это тот момент, когда ее нужно позвать, отвлечь и за готовность уйти от находки - вознаградить", - объяснила специалист.

Она также показала еще один метод: в контейнеры с едой размещаются сильно пахнущие остатки пищи. Когда Белла их найдет, хозяин должен отвлечь ее сигналом и вознаградить лакомством. Главная цель - добиться, чтобы собака, увидев еду на земле, не съедала ее, зная, что хозяин похвалит и наградит чем-то вкуснее.

После первой тренировки кинолог оценила прогресс Беллы как хороший, а Давис отметил, что главная работа предстоит ему самому. Он понял, что ему нужно будет внимательно следить за ситуацией и всегда иметь под рукой лакомства.

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