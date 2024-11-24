Собаке Белле три года. Она живет в центре Риги, а ее любимое место для прогулок - Верманский сад. Ходила в собачью школу, дружелюбная, умая и послушныая. Но есть одна проблема - Белла любит искать и поедать всякий мусор на земле, поэтому на помощь хозяину Беллы пришла кинолог Лайне Купча, чтобы научить ее приемам борьбы с этим пороком, сообщает программа Латвийского телевидения Ķepa uz sirds. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Собака во время прогулок ест с земли все подряд. Что делать владельцу?
Давис, хозяин Беллы, признался, что часто кажется, будто собака выходит на улицу не для того, чтобы справить нужду, а чтобы найти что-то съедобное, что она, возможно, считает лакомством.
"Дома мы ее кормим хорошо, но, выходя на улицу, она все равно ищет какую-то дополнительную еду", - посетовал Давис.
Он отметил, что самое плохое происходит, когда Белла обнюхивает мусорные баки во дворе и находит остатки пиццы или кетчупа. Бывали и более неприятные случаи, когда она съедала то, что кто-то выбросил.
Такое отсутствие разборчивости в еде уже привело к проблемам со здоровьем.
"Она что-то съела, стала вялой. Мы отвезли ее к ветеринару, ее подключили к капельнице - видимо, она съела что-то неподходящее", - рассказал Давис.
Чтобы помочь Белле научиться не есть все подряд, Давис обратился за помощью к кинологу Лайне Купче.
Ее первым выводом стало то, что Белла не просто играет - она действительно активно ищет еду.
Среди возможных причин специалистка назвала однообразное питание и то, что хозяин разрешает съедать найденное. Таким образом Белла сама себя поощряет: "Когда она съедает что-то, она смотрит на вас и получает одобрение", - указала на ошибку кинолог.
Если Белла находит что-то нежелательное, команда "стоп" должна звучать уверенно. Кинолог объяснила: "Если мы используем "стоп", то это должно быть настолько убедительно, чтобы она прекратила есть".
На самом деле, постоянные поиски еды - естественное поведение для собаки.
"Очень часто такие собаки ищут еду не только из-за нехватки разнообразия в рационе. Им не хватает самого процесса поиска. Собака по своей природе - падальщик, и ей доставляет радость искать и находить еду", - пояснила Купче.
Объединить эти два момента – позволить искать и запретить есть с земли – можно просто. Хозяин может спрятать лакомство на земле и предложить собаке его искать. Это доставит собаке удовольствие от поиска, а хозяину – спокойствие. К тому же лакомство наверняка окажется вкуснее, чем случайно найденные кости или обёртки от конфет.
Большинство хозяев, видя, что собака нашла что-то нежелательное, действуют неправильно.
"Когда мы кричим, тянем или пытаемся выхватить еду изо рта собаки, мы создаем конкуренцию. И многие собаки начинают глотать быстрее", - объяснила Купче.
В результате собака начинает судорожно есть все подряд: окурки, землю, листья - лишь бы человек не успел подойти и отобрать. Поэтому конкуренцию необходимо исключить - иначе желание есть с земли только усилится. Давис, услышав эти рекомендации, согласился, что так и есть.
Эксперт посоветовала Давису выбрать звуковой сигнал, которым он сможет привлекать внимание Беллы.
За отклик собаку нужно будет вознаграждать лакомством. Увидев, что собака начинает искать что-то на земле, хозяину следует подать сигнал, подозвать ее и похвалить, угостив чем-то вкусным. Постепенно собака поймет правила игры и перестанет пытаться съесть все, что найдет.
В том же парке, где Давис встретился с кинологом, Белла позволила проверить теорию на практике. Методика предотвращает нежелательное поведение, но не учит собаку не трогать находки. Поэтому лучше всего отвлекать ее внимание еще до того, как она что-то найдет.
"Вы видите, что она начинает искать. Примерно за пять секунд до того, как она что-то найдет, это тот момент, когда ее нужно позвать, отвлечь и за готовность уйти от находки - вознаградить", - объяснила специалист.
Она также показала еще один метод: в контейнеры с едой размещаются сильно пахнущие остатки пищи. Когда Белла их найдет, хозяин должен отвлечь ее сигналом и вознаградить лакомством. Главная цель - добиться, чтобы собака, увидев еду на земле, не съедала ее, зная, что хозяин похвалит и наградит чем-то вкуснее.
После первой тренировки кинолог оценила прогресс Беллы как хороший, а Давис отметил, что главная работа предстоит ему самому. Он понял, что ему нужно будет внимательно следить за ситуацией и всегда иметь под рукой лакомства.
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