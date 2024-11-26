Янис Рейрс подтвердил, что у него новые отношения

По имеющейся в распоряжении издания информации, его новой возлюбленной является сестра латвийской певицы Лиене Шомасе, владелица компании DigiFix Сандра Шарлотта Шомасе. Оба они присутствовали на матче сборных Латвии и Бельгии по баскетболу в "Арена Рига".

В разговоре с журналистами о новых отношениях Рейрс высказался кратко:

"Да, я подтверждаю, что состою в отношениях!

Однако, учитывая, что Шарлотта не является публичной личностью, я воздержусь от дальнейших комментариев". Рейрс и Шомасе вместе позировали фотографам.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года был расторгнут 16-летний брак Рейрса с его бывшей женой, руководителем канцелярии президента Гундой Рейрой. Оба приняли такое решение после длительного кризиса в браке.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 26 ноября!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!