Предприниматель и политик Янис Рейрс после развода с женой впервые вышел в свет с новой женщиной, сообщает на этой неделе издание Kas Jauns.
Янис Рейрс подтвердил, что у него новые отношения
По имеющейся в распоряжении издания информации, его новой возлюбленной является сестра латвийской певицы Лиене Шомасе, владелица компании DigiFix Сандра Шарлотта Шомасе. Оба они присутствовали на матче сборных Латвии и Бельгии по баскетболу в "Арена Рига".
В разговоре с журналистами о новых отношениях Рейрс высказался кратко:
"Да, я подтверждаю, что состою в отношениях!
Однако, учитывая, что Шарлотта не является публичной личностью, я воздержусь от дальнейших комментариев". Рейрс и Шомасе вместе позировали фотографам.
Ранее сообщалось, что в августе 2023 года был расторгнут 16-летний брак Рейрса с его бывшей женой, руководителем канцелярии президента Гундой Рейрой. Оба приняли такое решение после длительного кризиса в браке.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 26 ноября!
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