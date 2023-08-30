Журнал: Рейрс официально развелся

Еще в прошлом году Гунда развеяла слухи о кризисе в браке, заявив, что в семье все хорошо. А сейчас Privātā Dzīve стало известно, что пара решила разойтись.

Бывший министр, который ранее был отзывчив на комментарии как по рабочим вопросам, так и относительно личной жизни, уже несколько недель не выходит на связь и не отвечает письменно на вопрос о возможном разводе. Гунда Рейра тоже молчит.

Privātā Dzīve отмечает также, что обручального кольца на правой руке Рейрса больше не видно.

Между тем, как сообщается, во время развода была достигнута договоренность, что Янису Рейрсу останется квартира в Риге, а Гунде - загородная собственность семьи - дом в Ройской волости.

Янис и Гунда поженились в 2007 году, в браке у них родилась дочь. Гунда ранее уже была один раз замужем, а Янис был женат дважды.

Больше читайте в издании Privātā Dzīve от 29 августа!