Фото Возлюбленная Порзиньгиса следила за его первой игрой после травмы

Как сообщалось, Порзиньгис в своем первом матче в сезоне после лечения набрал 16 очков и помог "Бостон Селтикс" одержать уверенную победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Селтикс" дома разгромили "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16).

За матчем также следила возлюбленная Порзиньгиса, модель Суки Холл (Sookie Hall), которая поделилась этим в социальных сетях. Игру она смотрела вместе с мамой. "Моя мама - лучшая поддержка", - подписала видео Холл.

Фото: instagram/sookiehalll

Слухи о новых отношениях Порзиньгиса появились в начале этого года. Ранее спортсмен почти три года встречался с латвийским инфлюенсером Лаурой Визлой.

Возвращение Порзиньгиса на поле прогнозировали только в декабре, однако процесс восстановления прошел более гладко, чем ожидалось. В начале сезона латвиец пропустил 17 игр.

В игре в понедельник Порзиньгис за 22 минуты и 37 секунд, проведенных на площадке, реализовал один из шести дальних бросков, пять из шести двухочковых и три из четырех штрафных бросков. У него также было шесть подборов, две передачи, один перехват, одна ошибка и два блок-шота. Он получил показатель +/- +3.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!