Инженер-ядерщик Дмитрий Горчаков в последние годы рассказывает СМИ и всем желающим о ядерной энергетике, причем как о ее военном применении, так и о том, как эту сферу можно эффективно применять и в мирной жизни. TVNET+ встретился со специалистом, чтобы поговорить о том, как не допустить ядерную войну, насколько опасны полигоны для радиоактивных отходов, а также о будущем атомной энергетики.
Для абонентов
Ученый-ядерщик: Путин не похож на мученика, который готов убить себя
- Я не хочу пугать, я не отношусь к тем, кто считает, что это может случиться завтра и в любой момент. Я думаю, что все-таки Путин не настолько безумен, он по-своему рационален. На мой взгляд, он не горит желанием сгореть сам в ядерной войне, а это неизбежно, если он ее начнет.
- Ну он же "попадет в рай, а все сдохнут".
- Он может говорить что угодно, но, судя по тому, какие красивые дворцы он себе строит, жизнь он любит и держаться за жизнь и за свою власть он будет до последнего.
Он не похож на мученика, который готов будет убить в первую очередь себя. Я думаю, он понимает, что ядерная война сильно сократит и его жизнь тоже.