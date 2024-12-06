Ученый-ядерщик: Путин не похож на мученика, который готов убить себя

- Я не хочу пугать, я не отношусь к тем, кто считает, что это может случиться завтра и в любой момент. Я думаю, что все-таки Путин не настолько безумен, он по-своему рационален. На мой взгляд, он не горит желанием сгореть сам в ядерной войне, а это неизбежно, если он ее начнет.

- Ну он же "попадет в рай, а все сдохнут".

- Он может говорить что угодно, но, судя по тому, какие красивые дворцы он себе строит, жизнь он любит и держаться за жизнь и за свою власть он будет до последнего.

Он не похож на мученика, который готов будет убить в первую очередь себя. Я думаю, он понимает, что ядерная война сильно сократит и его жизнь тоже.

Но все-таки мы как человечество приближаемся к этой ядерной войне все ближе и ближе. Каждый шажок, каждое действие Путина или какие-то изменения обстановки в ходе войны в Украине, они, к сожалению, приближают нас к этому событию, а не отдаляют.